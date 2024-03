Hz. Nuh kaç yaşında öldü? Hz. Nuh kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Son dönemde arama motorlarında sık aranan isimlerden biri olan Hz. Nuh, birçok mucizesi olan bir peygamberdir. “İkinci Âdem” olarak da adlandırılan Nuh Peygamber’e ait birçok mucize vardır. Bu mucizeler, birçok hadis ve ayetlerle de günümüze aktarılır. Peki Hz. Nuh ne zaman öldü? İşte cevabı…

Peygamber ile ilgili en çok sorulan soruların başında “Hz. Nuh kimdir?” sorusu gelir. Nuh Peygamber, İbrahimi dinlerde adından söz ettiren peygamberlerden biridir ve aynı zamanda “Tufan Peygamberi” olarak geçer.

Tevrat kitabında Hz. Nuh’un 950 yıl yaşam sürdüğü aktarılır. Kur’an’da ise Nuh’un kaç yıl yaşadığı belirtilmemiştir. Ancak kendisinin 950 yıl boyunca kavmi içinde yaşadığı aktarılır. İnanışa göre Tufan yapılmadan önce Allah’ın emri üzerine büyük bir gemi inşa eder. Bu gemi ise günümüzde “Nuh’un Gemisi” olarak adlandırılır.

NUH KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Tam şu anda aklınızdan “Hz. Nuh kaç yaşında öldü?” sorusu geçiyorsa paragrafın devamını okuyabilirsiniz. Nuh Peygamber, Tufan’dan sonra 350 sene daha yaşamış ve sonra vefat etmiştir. Nuh Peygamber’in öldüğünde 950 yaşında olduğu tahmin edilir. Hz. Nuh, ölmeden önce oğullarını yanına çağırır ve oğlu Sam’ı yerine vekil bırakır. Ardından şu sözleri söyler;

“Evlâtlarım! Kalbinizde zerre kadar şirk bulunan kimse cennete gidemez; bu sebeple şirkin zerresine müsaade etmeyiniz. Allah’ın huzuruna şirkle gidenin hiçbir mazereti yoktur. Yine kalbinizde zerre kadar kibre yer vermeyiniz; zira büyüklük Allah’a hastır. Yine zerre kadar Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz; çünkü dalalete düşenlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.

Evlâtlarım! Kelime-i Tevhid olan ‘Lâ ilâhe illallah’ kelimesini dilinizden düşürmeyiniz. Yerler ve gökler terazinin bir kefesine, Kelime-i Tevhid bir başka kefesine konsa kelime-i tevhid ağır gelir.” dedi. Yine rivayetlere göre Hz. Nuh’a (as) “Ya Ebulbeşer! Ey uzun ömürlü! Dünyayı nasıl buldun?” demişler. O da: “İki kapılı bir ev gibi buldum. Birinden girdim, diğerinden çıkıyorum.” demiştir. Hz. Nuh (as) “Ulu’l-Azm, peygamberlerin ilkidir.” Diğerleri İbrahim (as), Musa (as), İsa (as) ve Muhammed’dir (asm). Hz. Muhammed (asm) ise bu beşin en ulusudur.

NUH NEDEN ÖLDÜ?

Peki Hz. Nuh neden öldü? Hz. Nuh, tufandan sonra 350 yıl daha yaşar ve 950 yaşına geldiğinde vefat eder. İslami kaynaklara bakıldığında Hz. Nuh’un Hz. İdris’ten sonra gelen ilk peygamber olduğu bilinir. Ayrıca yine İslami kaynaklar, Nuh Peygamber’in marangozluk işiyle uğraştığını aktarır. Ravdat- üs Safa kitabında belirtilene göre Nuh Peygamber Tufan’dan sonra daha uzun seneler yaşamış ve sonrasında vefat etmiştir. 50 yaşında Peygamber olan Hz. Nuh, yaklaşık 1000 sene ömür sürmüştür.

Hz. Nûh’un vefâtı yaklaştığında Cebrâil ve Azrâil (a.s.) birlikte geldiler. Azrâil (a.s.); “Ey uzun ömürlü peygamber! Ömür olarak bu kadar hayat sürdün. Çok günler geçirdin. Sıkıntı ve meşakkat diyârı olan bu fâni âlemi nasıl buldun?” diye sordu. O da cevâbında buyurdu ki: “İki kapısı olan bir kervansaray gibi buldum. Bu kapının birinden içeri girdim. Diğerinden çıkıp gidiyorum. Ancak içeride az bir miktar kaldım.” Bundan sonra vefât edip, Kudüs’de Beyt-i Makdis’de defnedildi. Kabr-i şerîfinin Necef yâni Kûfe’de İmâm-ı Ali’nin (r.a.) kabrinin bitişiğinde olup, Hz. Âdem’in de orada bulunduğu rivâyet edilmiştir.