Hz. Yakup kaç yaşında öldü? Hz. Yakup kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Peygamberler, günümüze tuttukları ışıkla ve gösterdikleri yollarla yaşadıkları dönemdeki mucizeleriyle bahsi geçen kişilerdir. Hz. Yakup da bu doğrultuda en çok merak edilen ve dinler tarihi için önemli olan bir şahsiyettir. Bilhassa “Hz. Yakup ne zaman öldü?” sorusu, Google gibi birçok kişinin kullandığı arama motorlarında çok sık aratılan bir sorudur. Bu konudaki tüm detayları sizin için derledik…

YAKUP KİMDİR?

İnternet kullanıcıları, bilhassa “Hz. Yakup kimdir?” sorusunun yanıtını detaylı şekilde öğrenmek istiyor. Hz. Yakup, Milattan Önce 7. Yüzyılda doğan bir peygamberdir. Şam ya da Medyen’de doğduğu aktarılan Yakup Peygamber, Hz. İshak’ın oğlu olması ve İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmesiyle dikkat çeker. Kendisinden Kur’an-ı Kerim’de de bahsedilir. Kutsal kitap Kur’an’da adı hem “İsrail” hem de “Yakup” olarak geçer. Ayrıca Kur’an’da Yakup Peygamber’in adı 16 kez geçmektedir.

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YAKUP KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

İnsanların yoğun olarak sorduğu soruların başını “Hz. Yakup kaç yaşında öldü?” sorusu çeker. Yakup Peygamber, son soluğunu verdikten sonra 147 yaşında ölmüştür. Ölmeden önce ayaklarını yatağın içine çektiği rivayet edilir. Hayatı boyunca evlat ihaneti ve hasreti gibi konulardan sınandığı ve bu nedenle kör olduğu bilinir.

YAKUP NEDEN ÖLDÜ?

“Hz. Yakup neden öldü ve nasıl öldü?” sorusunu soruyorsanız bunun detaylarını öğrenmek için paragrafı okumaya devam edebilirsiniz. Hasta olan Hz, Yakup, iki oğlunu kutsadıktan sonra onlardan isteklerini sıralamaya başlar. Bunlardan ilki, kendisini Kenan Ülkesi Makpela Tarlası’ndaki mağaraya gömmelerini istemesidir. Sonrasında İbrahim, sözü geçen mağarayı mezar yapmak için Hititlerden satın almıştır. Yakup Peygamber, oğullarına söylediklerini bitirdikten sonra ayaklarını yatağın içine çeker ve son soluğunu vererek hayata gözlerini yumar.

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YAKUP PEYGAMBER’İN CENAZESİ NASIL DEFNEDİLDİ? Yakup Peygamber’in mumyalanması kırk gün sürmüştür. Yusuf, Firavun’dan Kenan Ülkesi’ne gitmek üzere izin almıştır. Kenan Ülkesi’ne giden Yusuf, babasını burada toprağa verir. Mısır’ın bütün ileri gelenleri ve saray halkı cenazeye katılır ve Yakup Peygamber’i anarlar. Şeria Nehri doğusunda kendisi için ağıt yakılır. Bu yer, cenazeden sonra aynı zamanda “Mısırlıların Çayırı” anlamına da gelen “Misrayim” ismiyle anılmaya başlanmıştır. Yakup peygamber, oğullarına verdiği buyruk üzerine Makpela Tarlası’ndaki mağaraya defnedilmiştir. YAKUP HAYATI

Yakup’un toplamda 12 evladı bulunur. Hayatı, bilhassa evlat acısı ve ihaneti gibi konularla sınanmıştır. Evlat sevgisini evlatlarından esirgemese de bilhassa Yusuf ve Bünyamin’e annesiz büyüdükleri için çok daha fazla ilgili ve şefkat dolu davrandığı rivayet edilir. Yakup Peygamber, Yusuf’a olan ilgisi ve sevgisini gösterirken bunu kıskanan diğer evlatları kardeşleri Yusuf’u kandırır ve kuyuya atar.

Yakup Peygamber’in evlat acısıyla çok sınandığı ve bu acılar nedeniyle kör olduğu bilinir. Tam 40 yıl boyunca evlat hasretiyle sınanan peygamber, 40 yıl sonunda oğlu Hz. Yusuf’a kavuşmuştur. Bu kavuşma sonrası gözlerinin yeniden görmeye başladığı rivayet edilir. Evladı Yusuf Peygamber ve ailesiyle birlikte Kenan şehrinden Mısır’a göç eden Yakup Peygamber, evladıyla 24 yıl yaşadıktan sonra ölmüştür. REKLAM YAKUP DUASI Bu dua, evlat acısı çeken Yakup Peygamber’e Cebrail (A.S) gelmesi ve "Sana bir dua öğreteceğim, okuduğunda Yusuf'a kavuşursun" demesiyle bilinir. Yakup Peygamber, bu duayı okuduktan sonra 7 gün içinde oğlundan haber almıştır. Bu dua da internet üzerinden oldukça fazla merak edilir. İşte o dua;