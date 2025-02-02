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        Haberler Gündem Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çağrısını yineledi | Son dakika haberleri

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çağrısını yineledi

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim çağrısını yeniledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 20:43 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:43
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        İmamoğlu seçim çağrısını yineledi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yenilediği seçim çağrısında, "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır.

        Millet büyüktür! Hodri meydan, hemen seçim" ifadelerine yer verdi.

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