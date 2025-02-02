İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çağrısını yineledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim çağrısını yeniledi
Giriş: 02.02.2025 - 20:43 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:43
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yenilediği seçim çağrısında, "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır.
Millet büyüktür! Hodri meydan, hemen seçim" ifadelerine yer verdi.
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