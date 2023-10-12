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"İSTANBUL SENİN" ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin İBB'nin "İstanbul Senin" uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de "İstanbul Senin" mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül'de başlayan başvurular 20 Ekim tarihine sonlanacak. "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye destek sağlandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 51 bin 992 öğrenciye destek verildi. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ise 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz eğitim yardımı sağlandı.

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İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? Genç Üniversiteli Başvuru Genel Şartları * T.C. vatandaşı olmak * Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi * Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak * Ön lisans - Lisans Öğrencileri için üst yaş sınırı 30 * Yüksek Lisans - Doktora Öğrencileri için üst yaş sınırı 40 * Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak * Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf / Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak * Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması * Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak