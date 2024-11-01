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        Haberler Bilgi Gündem İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2024-2025: Son güne girildi! İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

        İBB burs başvurusu için son gün! 2024-2025 İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        25 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvuru tarihleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uzatılmıştı. Buna göre, İBB burs başvuruları için süreç 1 Kasım Cuma günü sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan öğrenciler, işlemlerini gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. Peki, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar, kaç TL? İşte, 2024-2025 İBB burs başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 08:04 Güncelleme: 01.11.2024 - 08:04
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        25 Eylül’de başlayan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan üniversite öğrencileri ‘’İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılacak. Burs başvuru koşullarını karşılayan 100 bin öğrenci, yıllık 15 bin TL eğitim yardımından yararlanabilecek. İşte 2024-2025 İBB burs başvuru ekranı…

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        İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim öğretim dönemi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs başvuru tarihlerini açıklamıştı.

        Buna göre İBB burs başvuruları, 25 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

        Ancak daha sonra başvuru süreci uzatıldı. Alınan karara göre, İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları, 1 Kasım Cuma günü sona erecek.

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        2024 İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İBB eğitim yardımı başvurularınızı ve ve evrak işlemlerinizi, gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

        Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.

        Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

        Başvuruları kabul edilenlere kısa mesaj yolu ile bilgi verilecek. Aynı aileden 2 öğrenci eğitim yardımı için başvuruda bulunabilir.

        İBB BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İBB BURS BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

        1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        2. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        3. Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi olmak

        4. Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        5. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        6. Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        7. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        1. Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        2. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

        3. Ücretli değişim programında bulunanlar

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        DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

        1. Değerlendirmede, “eğitim yardımı değerlendirme kriterleri”ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

        2. Eğitim yardımı, değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

        3. Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

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        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI BURSU NE KADAR?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 100 bin öğrenciye yıllık 15.000 TL eğitim yardımı yapacak.

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        İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödenecek. Geçen yıl eğitim yardımı alanlar bu yıl tekrar başvuracak.

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