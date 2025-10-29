Habertürk
        İBB burs başvuruları devam ediyor! 2025-2026 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır, burs miktarı ne kadar?

        İBB burs başvuruları devam ediyor! 2025-2026 İBB burs başvurusu nasıl yapılır, ne kadar ödenecek?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları sürüyor. Bu program kapsamında, 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL tutarında maddi destek sağlanacak. Henüz başvurusunu tamamlamayan öğrenciler, işlemlerini *İstanbul Senin* mobil uygulaması üzerinden ya da 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' internet adresi aracılığıyla gerçekleştirebilir. İşte, İBB 2025-2026 burs detayları

        Giriş: 29.10.2025 - 14:07 Güncelleme: 31.10.2025 - 07:30
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik maddi destek programı “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” için başvuru süresi uzatıldı. Önceden 17 Ekim’de sona ereceği açıklanan başvurular, Kasım ayına kadar kabul edilecek. Peki, İBB bursuna başvuru nasıl yapılır ve kimler bu destekten yararlanabilir? İşte başvuru şartları, gereken belgeler ve sürece dair merak edilen tüm detaylar…

        2

        2025 İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

        Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Normal şartlarda 17 Ekim 2025 Cuma günü bitmesi gereken başvuru tarihi uzatıldı.

        Buna göre; İBB burs başvuru tarihleri 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

        3

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

        2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

        4

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        5

        KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

        - Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        - Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

        - Ücretli değişim programında bulunanlar

        - Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

        6

        İSTENİLEN EVRAKLAR

        - Sabıka kaydı almadığına dair belge,

        - Öğrenci belgesi,

        - Transkript belgesi,

        - Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

        - Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),

        - Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

        - Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

        - Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

        - Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

