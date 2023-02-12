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İBB'den deprem bölgesine destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyası devam ederken İmamoğlu, belediyenin bölgedeki çalışmaları hakkında Twitter'dan paylaşımlarda bulunuyor

İBB'den deprem bölgesine destek
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından başlattığı yardım kampanyasını sürdürürken belediye imkanlarını da bölge için değerlendiriyor.

Vatandaşların ayni yardımlarını bölgeye ulaştırmak üzere Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezi’nde teslim alan İBB, ilçelerde de teslim noktaları belirledi.

Depremin 7. gününde Twitter hesabından "Asıl destek şimdi" şeklinde bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesindeki zaruri ihtiyaçları sıraladı: "Çadır, dayanıklı gıda ve konserve, bebek maması, hijyen malzemeleri, çocuk ve kadın pedi, odun sobası, bebek pudrası. Lütfen bunların dışında kıyafet vb ürünler yollamayalım.Yenikapı ve Kartal’daki noktalarımıza bekliyoruz."

Arama kurtarma çalışmaları için diğer belediyeler gibi insan kaynağını ve araçlarını bölgeye gönderen İBB, bölgeye yönelik diğer yardımlarını da sosyal medyadan duyuruyor.

İmamoğlu'nun Twitter'da paylaştığı bilgilere göre İBB'nin bazı yardımları:

- 6 bin kişilik yemek tırı, 15 bin kişilik fırın.

- 11 mobil iletişim aracı.

- KİPTAŞ, Hatay’ın Antakya, Samandağ ve İskenderun ilçelerinde 3 bin metrekarelik alanda 1200 depremzede için çadırkentler kurdu.

- Samandağ'da 200'e yakın çadır.

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