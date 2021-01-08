Star TV'nin fenomen eğlence programı İbo Show her hafta cumartesi akşamı ekrana geliyor. Uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

9 OCAK CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İbo Show'un bu haftaki konukları Cem Yılmaz, Zafer Algöz, ve MFÖ grubunda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur olacak.