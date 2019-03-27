Galatasaray'da olağan mali genel kurulda Mustafa Cengiz yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin yankıları sürerken teknik direktör Fatih Terim'in de yaşananlardan rahatsız olduğu öğrenildi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre şampiyonluk yolunda kritik bir sürece girilmişken kulübün böyle bir kaosun içine girmesinden hoşnut olmayan deneyimli teknik adam, bir yandan da oyuncularını kritik maçlara hazırlıyor. Önce kupada sonra ligde Yeni Malatya’yı ağırlayacak olan Terim’in öğrencileri, ardından da Kadıköy’de F.Bahçe derbisine çıkacak. Son düzlüğe girilirken oluşan belirsizlik durumundan oyuncularının etkilenebileceğini düşünen Terim’in, oluşan olumsuz havayı dağıtmak istediği öğrenildi.