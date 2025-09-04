Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İbrahim Hacıosmanoğlu: Bunlar vatan haini - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Bunlar vatan haini

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından takım içinde problem olduğuna dair çıkan haberlere ilişkin, "Bunlar vatan haini" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 22:00 Güncelleme: 04.09.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacıosmanoğlu: Bunlar vatan haini!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "ANCAK VATAN HAİNLERİNE YAKIŞIR"

        Milli takım oyuncuları arasında sorun olduğu iddialarına cevap veren Hacıosmanoğlu, "Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemi bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır!" ifadelerini kullandı.

        "MONTELLA'YI TÜRK VATANDAŞI YAPACAĞIZ"

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

        "Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var.Montella'yıen kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız"

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor