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"İDO'YU PUSUYA DÜŞÜRECEĞİZ" TEHDİDİ

İddiaya göre, 28 Haziran günü İbrahim Tatlıses ve oğlunun albümlerinin dağıtım şirketinde iken, şirketin santralini arayan bir kişi tehdit telefonu açtı.