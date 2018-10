Fenerbahçe, kötü gidişe son vermek için Galatasaray maçını bekliyor. Bu maçın sonucu sarı-lacivertliler için oldukça önemli. Kazanırlarsa büyük bir moral bulacaklar ve belki önümüzdeki haftalar daha farklı geçecek onlar adına…

Sezona kötü başladılar, ligde istenilmeyen sonuçlar aldılar. Puan durumunda bulundukları yer kabul edilecek gibi değil, şampiyonluk iddiasından çok uzaktalar. Teknik direktör Cocu’nun görevden alınmasıyla birlikte sorunların giderilmesini beklemek ne kadar gerçekçi? Gelecek yeni çalıştırıcı eldeki kadroyla başarılı olur mu? Bu ve bunun gibi soruların yanıtını bekleyip göreceğiz…



Fenerbahçe’nin yaşadıkları “bundan daha kötüsü olmaz” denilecek bir durum olduğuna göre, sorunu hatta krizi çözmenin yollarını bulmakta zor olmasa gerek. Öncelikle, taraftar içinde bulunduğumuz sezondan umudunu kesmiş. Amaç, iyi bir futbol ve en azından Avrupa’ya gidilecek puanı toplamak. Böyle olunca takımın toparlanması için yapılması gerekenleri daha soğukkanlı bir yöntemle planlamak gerekiyor…



ALİ KOÇ HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEZ



Her ne kadar yenilgiler futbolcular üzerindeki baskıyı arttırsa da, taraftarın her şeye rağmen desteği büyük avantaj. Bunun temel nedeni Ali Koç’un başkanlık koltuğunda oturması elbette… Başkan Koç, stratejik yönetim ile geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için gerekli işlemlerin tespit edilmesine uygun bir ekip kurmaya çalıştı. Koç’un hedefi, günlük başarıdan çok kalıcı değişimi ve dönüşümü yerleşik hale getirmekti. Yönetime aday olurken bu ifadeyi sık, sık dile getirdi… Rekabet, başarı ve mali karlılıkla oluşturulacak tablo Ali Koç’un en önemli söylemiydi. Liderlik kavramının şu sıralar en çok ihtiyaç duyulduğu yer şüphesiz Fenerbahçe’dir. Başkan Koç lider olarak öne çıkmıştır doğal olarak, bu vizyona sahiptir. Taraftarı etkileyen, fark yaratması beklenen Başkan Koç’tan pes etmek, teslimiyet, sinmek, işi oluruna bırakmak, içi boş nutuklar atmak, kandırmak gibi liderlik özelliğine uygun olmayan şeyler beklemek elbette mümkün değil…



Yenilikçi, dengeleyici, öngörü sahibi, kendine özgü kişiliği ile paylaşmacı özelliklerini kullanarak inancı ve güveni sağlamıştır Başkan Koç. Kısacası bir liderde olması gerekenlere sahiptir… Tüm bu olumlu yönlerini kullanarak, sorunları çözebilecek midir? Sorusunun yanıtını ilerleyen süreçte göreceğiz… Unutulmaması gereken; sonuç üreten ve değerleri olan yöneticilerin bulundukları kurumlara değer kattığıdır…



FUTBOL TAKIMININ LİDERİ YOK



Şu an yapılması gerekenlerin birinci maddesi teknik direktör seçimidir. Farklı görüşler olduğu bir gerçek. Yerli ya da yabancı çalıştırıcı konusunda bir arayış söz konusu. Günü kurtarmak için hedeflenen plandan vazgeçileceğini sanmıyorum. Öyle olsa, Galatasaray karşılaşması öncesi bir isimle anlaşılırdı…



Liderlik kavramı nasıl ki, yönetim içinde Ali Koç’la özdeşleşiyorsa, futbol takımının da bir lidere ihtiyacı olduğu gerçektir. Fenerbahçe’nin en büyük sorunlarından birisi takım liderinin olmayışıdır. Kadro dışı bırakılan Volkan, tüm eleştirilere rağmen şu an bu işi yapacak tek kişidir. Cocu’nun gitmesiyle birlikte, altyapıya gönderilen futbolcuların yeniden kadroya alınması iç barış için çok önemlidir. Yönetim, bu konuyu gündeme alarak, futbol takımının motivasyonunu yükseltebilir. Birlikte olmak, ortak bilinç geliştirmek en büyük kazanım olacaktır… Bu tür krizlerde, yerli oyuncuların faktörü unutulmamalı. Kadroda daha fazla yerli oyuncunun yer alması bir başka çözüm olabilir. Geçen sezon şampiyonluğu kaçıran kadrodaki futbolcular bu kadar çabuk harcanmamalı. Yeni gelen oyuncuların kaliteleri ortada. Elde bulunan her oyuncudan en verimli şekilde yararlanmak doğru olur…

