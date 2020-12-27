Başakşehirli oyuncu Rafael'in gördüğü kırmızı kart masada iptal edilince, hakemlerin çok zor durumda kalacağını yazmıştık. Hatta "Fırat Aydınus'un yerinde olmak ister miydiniz?" diye de sormuştum.

Düşündüğümüz gibi bir maç yönetti Aydınus. Yanılmadık anlayacağınız! Hakemlerin bir baskıyla karşı karşıya olduğu ortada. Yine de sahaya çıkıp adaletli davranmak bu kadar mı zor?

Gerçekten anlam veremiyorum. VAR kararları ortada. Canı yanmayan takım yok gibi. Ancak bazı takımlara karşı takınılan tavır bir art niyet göstergesi.

Hakemlerin ne yapmak istediğini bilen biri varsa anlatsın da öğrenelim. Neden sahada hak eden takımların kazanmasına izin verilmiyor? Eğer şampiyon olacak takım baştan belirleniyorsa bu kadar emeğe, mücadeleye, çabaya, paraya ne gerek var!

Başakşehir'in geçen seneye göre iyi olmadığı ortada. Olabilir. Takımlar bu tür inişler gösterebilir. Farklı nedenlerle performans sorunu yaşayabilirler. Ama bu ne federasyonu ne de hakemleri uzaktan yakından ilgilendiremez.

Kasımpaşa maçına dikkatli baktığımızda, Fırat Aydınus'un nasıl sonucu etkilediğini çok net görüyoruz.

"Son dakikadaki pozisyonu gol yapsalardı maçı kazanırlardı" diyebilirsiniz. Çok doğru. Ancak daha maçın başında gösterilen sarı kart doğru muydu?

Maçı oturup bir kez daha izleyin. Fırat Aydınus'un tüm takdir haklarını Başakşehir lehine kullandığını göreceksiniz. Ofsayt çizgileri neye göre çekiliyor, VAR nerede devreye giriyor anlamak mümkün değil.

KASIMPAŞA KAZANABİLİRDİ

Oysa son haftaların en zevkli maçı oynandı. Kasımpaşa neredeyse 50-55 dakika 10 kişi oynadığı maçı farklı kazanabilirdi.

İkinci yarı çok net 3 pozisyonu harcadılar. Telaş, beceriksizlik, kötü vuruş ne derseniz haklısınız. Koita'nın son dakikada kaçırdığı pozisyon saç baş yoldurdu tam anlamıyla.

Kaleci Ertuğrul'un da hakkını teslim edelim. Çok önemli kurtarışlar yaptı.

Başakşehir'e gelince... Öncelikle savunma sorunu giderilmeli. Çok çabuk gol yiyorlar. Eski Başakşehir yok sahada. Ayağa iyi pas yapan takımı arıyorlar. Visca da olmasa doğru dürüst şut atacak oyuncu yok.

BU NASIL YAYINCILIK!

Maçı izleyenlerin dikkatini çektiğini sanıyorum. Yayıncı kuruluşun çalışanları, özellikle maçı anlatan spikerin yorumları dikkat çekiciydi. Sanki kulüp televizyonda maç anlatır gibiydi. Bu çocuklara birileri nasıl maç anlatılır öğretmeli!



Bir başka ilginç durum ise mücadele esnasında ekrana arkadan yansıyan seslerdi. Tuhaf şeyler oluyor. beIN Sports yöneticileri bu maçı bir kez daha izleyip bir açıklama yapmalı.