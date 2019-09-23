Sezona yeni bir teknik direktörle başlayan Beşiktaş’ta işler iyi gitmiyor. Başakşehir maçı tempo ve mücadele olarak kalitesiz bir maçtı…

Siyah-Beyazlılar sezonun en kötü karşılaşmasını oynadılar. Seyircinin desteğine karşın penaltı golüne kadar sahada kelimenin tam anlamıyla döküldüler…

Elneny, Vida, Ruiz, Roco zorunlu olarak kadroda yoktular. Savunmanın göbeğinde ilk kez birlikte oynayan Gökhan ile Necip her şeye karşın görevlerini yaptılar. Başakşehir’in havadan oynamaması bu ikili için büyük avantaj oldu…

Beşiktaş takımında bir gerginlik söz konusu. Oyuncuların özgüven sorunu var. Çok sayıda kart görmelerinin açıklanacak başka bir anlamı yok. Ljajic’in hakemi itmesi kabul edilemez. Bir profesyonel oyuncunun yapmaması gereken hareketti. Caner kötü takımın bir başka kötü oyuncusuydu. Burak’a top atacak en önemli isim olmasına karşın bunu gerçekleştiremedi…

Takıma tek tek baktığımızda, öncelikle Diaby neden alındı? Merak ediyorum. Sıradan bir oyuncu. Altyapıdan herhangi bir oyuncu daha iyi işler yapardı.

Oyunun gidişatını değiştirecek Ljajic’in bu denli kötü oynamasını anlamakta zorlandık. Orta alanda top yapacak tek adam olması bekleniyordu. Yapamayınca, takım pas oyununu gerçekleştiremedi. 90 dakika süresince organize bir atak görmekte zorlandık.

Gökhan’ın stopere çekilmesiyle birlikte sağ bek oynayan Douglas yine kötü oyuncular içerisindeydi. Doğru dürüst bir atağa katılamadığı gibi, savunma olarak da büyük hatalar yaptı…

BURAK TAKIMIN EN ETKİLİ İSMİ

Orta alanda Dorukhan arkadaşlarına göre görevini yaptı. Daha sonra savunmaya geç ti yine performansı ile takımın en iyilerinden birisiydi…

Atiba, savunma olarak iyi toplar kaptı. Forvete yardımcı oldu. Oyunun son 25 dakikası yoruldu. Fiziksel düşüklük yaşadı…

İleri de top taşıma özelliği olan N’Koudou önce ki maçlara göre daha tutuktu. Saman alevi gibi zaman zaman kendini gösterdi. Biraz iyi oynasa, Burak beklediği ortaları alabilirdi…

Takım olarak iyi olmayan, kötü bir performansı sergileyen Siyah- Beyazlılar penaltı golüyle aldıkları bir puana sevinsinler. Bu golde Burak’ın büyük rolü olduğu gerçeğini de göz ardı etmeyelim. Burak penaltıyı yarattı. Hızlı olma avantajını kullandı. Formasından çekilmeyi zorladı açıkçası…

Uzun süredir sakat olan Burak’ın her şeye rağmen sergilediği oyun olumluydu. Pozisyonlara girdi. Karşı karşıya kaldı. 1 puan almada büyük rolü vardı. İstediği doğru dürüst bir tek orta alamadı…

Abdullah Avcı, Başakşehir’de gösterdiği performanstan çok uzak. Beşiktaş başka bir takım. Bunu bilmek gerekiyor. Her takımın beklentisi başkadır. Beşiktaş, şampiyonluk hedefi olan bir takım. Her türlü kadro sıkıntısına rağmen farklı bir oyun oynatmak zorunda. Öncelikle takım yürüyerek oynuyor. Başakşehir maçının son 6-7 dakikası biraz baskı yaptılar. İkinci golü bulma şansı yakaladılar…



BEŞİKTAŞ ÇOK YAVAŞ OYNUYOR



Başakşehir gibi takımı ancak ve ancak baskıyla, presle çok koşmayla yenmek mümkün. Nedeni, Başakşehir ağır bir takım. Yavaş oynuyorlar. Teknik oyuncuları çok. Oyuncu hızından çok topu hızlı oynama isteği var. Sanki halı sahada oynuyormuş gibiler. Bu tür takımları hızlı oynayarak etkisiz yapabilirsiniz. Maçın geneline baktığımızda, Beşiktaş’ın çok yavaş oynadığı, orta alanda pas trafiği yapamadığını gördük. Kenarlar ise etkisizdi…

Başakşehir maçı kazanamadığı için üzülmeli. Elinde çok iyi bir kadro var. Yedek kulübesinde oturanların tamamını ilk 11’de sahaya sürseler hiç kimse yadırgamaz. Bu kadar geniş bir kadrodan ideal bir 11 çıkarmak zor olmasa gerekir. Okan Buruk, yaptığı değişikliklerle takımın dengesini bozdu…

Maçın özeti; İlk yarısı çok yavan bir maç izledik. İkinci yarı tempo biraz yükseldi. Başakşehir penaltı golüne kadar oyunun hakimiydi. Beşiktaş korner atmadan maçı bitirdi. Bu da takımın ileriye çıkma sorunu yaşadığını gösteriyor.

Karius 2 net top çıkardı. Stoper oynayan Gökhan başarılıydı. Burak’ın yeniden forma giymesi Siyah-Beyazlılar adına kazanç. Abdullah Avcı neden Lens’i tercih etmiyor? Diaby’dan çok daha iyi olduğu bir gerçek…