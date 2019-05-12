Sezon sonu yaklaştıkça, tartışmalar ve eleştiriler gittikçe sertleşiyor. Hatta bir kulüp başkanı “Silahım olsa vururdum…” diyebiliyor…

Futbolumuzun geldiği noktayı bu cümle üzerinden değerlendirmek çok gerçekçi olur…

Sporun temel ilkesi olan dostluk ve barış kelimelerinin anlamsızlaştığı bir süreç yaşıyoruz ne yazık ki…

Adalet duygusunun yaralandığı bir ortamda, birbirimizin boğazını sıkmak doğal geliyor hepimize…

Tüm sezona baktığımızda gerçekten hakem hataları herkesi çıldırttı diyebiliriz. VAR (Video yardımcı hakem) uygulaması da sorunu çözemedi. Hatta daha fazla işleri karıştırdı…

VAR protokolüne uymayan bir uygulama yarattık. Merkez Hakem Komitesi bu konuda hakemleri iyi eğitemedi anlaşılan. Her hakem kendine göre bir yöntem buldu. İstediği pozisyonda VAR’ a gitti. İstemediği ancak gitmesi gereken durumlarda VAR’a başvurmadı…

Belirsizlik ortamında, sesi daha çok çıkan, lobisi güçlü olan istediğini almayı başardı…

Sistem çöktü …

Önümüzde TFF seçimi var. Gelecek yılları planlayacak bir yönetim seçilecek…

Yaşadıklarımız ortada. Göreve kim gelirse gelsin işi çok zor. Bunu kolaylaştırmanın tek yolu, kulüplerden bağımsız üyelerin seçilmesi. Adalet duygusunu yeniden yeşertmenin zamanı geldi geçiyor…

Futbolumuzun kalitesini yükseltmek istiyorsak gerçekçi olmalıyız…

KASIMPAŞA İŞİNİ ZORA SOKUYOR

Avrupa hedefini yakalamış gibi gözüken Kasımpaşa şimdi kümede kalma mücadelesi veriyor…

Dramatik bir sonla karşı karşıyalar… İlk yarının en başarılı takımı nasıl bu günlere geldi?

Son iki maç en az iki puan alamazsa büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar…

Bu sonuca nasıl geldikleri ayrı bir analiz konusu…

Kayserispor karşısında alınan yenilgi işleri iyice sıkıntılı hale getirdi. Aslında maça iyi başlayan Lacivert-Beyazlılar öne geçmeyi de başardılar. Savunmada iyi kapanıp, kazandıkları topları hızlı kullanmak istediler. Attıkları gol çok iyi bir korner organizasyonu sonucu geldi…

İşler Kasımpaşa lehine giderken, ortaya bir hakem çıktı. Yazının başında da anlattığımız gibi düdük çalmaktan çok puan çalmayı beceren hakemlerden biri bu kez Kayseri’deydi…

Mustafa Öğretmenoğlu, Pavelka’yı ikinci sarı karttan oyun dışına çıkarttı. İlk sarı kart tamam. Ancak ikinci sarı kart herhalde hiçbir maçta gösterilmez. Hava sıçrayan oyuncu el açık olmamasına rağmen “çarpma” değil de “oynama” olarak nasıl yorumlanır…

42. dakikada gelen kırmızı kart Kasımpaşa’nın tüm oyun planını bozdu doğal olarak. 10 kişi mücadele etmenin zorluğu, savunmada yapılan hatalar 5 dakikada iki gol yemelerine neden oldu.

Hakemin yalnız kırmızı kartta değil, oyunun tümünde kaos yönetimi, yapılan faulleri görmemesi ev sahibi lehine kullandığı takdir hakkı maçın sonucunu etkiledi…

Kasımpaşa, kalan iki maçı düşünmek zorunda artık. Avrupa hedefinden kümede kalmaya giden yolun tartışmasını sezon sonuna bırakıp, hatalardan ders çıkarmalılar…