İbrahim Yıldız yazdı: Beşiktaş'a yakışmıyor!

Galatasaray derbisinden sonra Beşiktaş’ın reaksiyon göstermesi beklendi. Süper Lig’de kalma mücadelesi veren Gaziantep FK karşısında izlediğimiz Siyah-Beyazlı takım işi tam anlamıyla sermiş. Amaçsız, duyarsız, isteksiz bir oyuncu grubu vardı sahada. Bunun tek nedeni devre arası takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Santos’dur. Emekliliğini yaşarken Beşiktaş piyangosu ile kendini Türkiye’de bulan Santos, takımın başında olduğu 10 maçta bu işin adamı olmadığını kanıtladı. Beşiktaş yönetimi yeni sezon planını elbette yapıyordur. Bir an önce Santos’un biletini alıp ülkesine göndersin.O da, aldığı dolarların keyfini çıkarsın.

Yöneticiler ne yazık ki, göreve geldiklerinde her şeyi çok iyi bildiklerini sanırlar. İşte önümüzde çok önemli bir deney var. Yanlışlar Siyah-Beyazlı takımı bu sezon şampiyonluk amacının çok gerisine düşürdü. Ara transferde alınan Al-Musrati’ye verilen parayı bir kez daha hatırlatalım. Tamı tamına 13 milyon Euro. Bizim paramızla 460 milyon TL. Peki bu oyuncu geldiğinden bu yana ne yaptı? Koskocaman bir hiç. Enerjisi bitmiş. Tıpkı Santos gibi emekli. O da Beşiktaş piyangosunu kazananlardan. Gaziantep FK'nın attığı ilk golün pasını veren isim! Galatasaray derbisinde izledik. Etrafında dönmeye mecali kalmamış. Büyük umutlarla alınan Muci geleceği olan biri diye umutlandırıldı. Öyle de. Genç ve yetenekli. Oynadığı yer merkez orta saha, ya da forvet arkası. Şut atıyor, dripling yapma özelliği var. Topla adam geçmeyi başarıyor. Santos ne yapıyor? Bu oyuncuyu başarılı olamayacağı pozisyonlarda oynatmaya devam ediyor.

10 maçtır takımı yöneten Santos, hala ideal 11’i bulamadı. Gaziantep FK karşılaşmasının son 30 dakikası Rashica’yı sağ bek oynatarak yine herkesi şaşırttı. Son bölümde elindeki tüm forvet oyuncuları sahaya sürdü. Cenk, Aboubakar gibi. Bu iki oyuncunun hava toplarında hakimiyeti biliniyor. Buna rağmen hiç kenar orta görebildiniz mi? Bugüne dek, sağ stoper oynayan Necip’in solda oynamasının faturasını gördük. İki golde de hatalıydı. Ya, Bakhtiyar’ın orta sahada oynamasına ne demeliyiz? Beşiktaş hatalar zincirini uzatıyor. Bu sezon 3.lük hedefi var. Kupa var. Ancak, bu oyun anlayışı ile zor gözüküyor.

Teknik direktör gibi oyuncuları da eleştirmek gerekir. Oyuna ağırlık koymaktan uzak, ruhunu yitirmiş, bir an önce bu iş bitsin diye sahaya çıkmışlar! Enerjileri ve motivasyonları yok. Pozisyona girmekte zorlanıyorlar. Pas hataları, rakibin ataklarına karşı koyma direnci sıfır. Sanki ligi kafalarında bitirmiş gibiler. Profesyonellik bir yana, Beşiktaş formasına yakışmayan bir oyun onlar adına da utanılacak bir durum. Penaltı vuruşunu kaleciye nişanlayan Cenk de bu sezonun son olduğunu gösteren bir başka başarısız isimdi.