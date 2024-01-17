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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İbrahim Yıldız yazdı: Farklı Fenerbahçe - Fenerbahçe Haberleri

        İbrahim Yıldız yazdı: Farklı Fenerbahçe

        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, hata yapmadı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız müsabakayı kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 23:48 Güncelleme: 17.01.2024 - 23:49
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        "Farklı Fenerbahçe"
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        Farklı bir kadro ile sahaya çıkan Fenerbahçe, Kupa maçında Adanaspor’u 6-0 yendi.

        Son Gaziantep FK karşılaşmasında oynayan kadrodan 2 isim ilk 11’de yer aldı.

        Yeni transferler Bonucci sahaya ilk kez 11'de çıktı; Krunic taraftarla tanıştı. İlk yarı orta sahada oynayan Krunic son bölümde stoper görevini üstlendi.

        İsmail Kartal, rotasyona giderken sahaya yepyeni bir 11 sürerek şaşırttı. Son bölümde genç oyunculara şans vermesi şaşkınlığın en büyük tercihiydi.

        Gecenin yıldızı elbette 4 gol atan Batshuayi oldu. Golcü oyuncu, bu takımda her zaman oynayacağını da gösterdi.

        Transfer haberleri ile çokça gündemde olan Batshuayi, Fenerbahçe yöneticilerine başka golcü aramayın mesajı verirken performansı ile dikkat çekti.

        Yeni transferler Bonucci ve Krunic hiç yabancılık çekmedi. Takıma güç katacakları tartışılmaz.

        Uzun süredir formasından uzak olan Lincoln, sergilediği oyun ve attığı golle en çok konuşulan isim oldu ister istemez.

        Lincoln’un çaprazdan attığı gol atılan 6 golün en güzeliydi.

        İsmail Kartal, Lincoln’un gösterdiği performans karşısında zor durumda kaldı diyebiliriz. Sol bekte görev yapan oyuncu Ferdi’nin yokluğunu aratmayacak gibi.

        Stoper sayısının artması ile bu bölgede oynayan Ossterwolde’yi de düşünürsek, İsmail Kartal’ın seçeneği çoğaldı. Seçenek çokluğu bazen sıkıntıya da yol açabilir.

        Adanaspor karşısında farklı bir kadro ile goller bulan Sarı-Lacivertliler attıkları gollerin yanı sıra güzel bir oyun sergilediler. 1. Lig takımı Adanaspor gücü oranında oynamaya çalıştı.

        Arka arkaya gelen goller sonrası oyundan düştüler, Fenerbahçe zorlanmadan golleri attı.

        Kupa maçında oynayan oyuncular için bu maç bir gösteriydi aslında. Lincoln, Batshuayi, Emre, King, Mert Hakan biz de varız diyerek sahaya karakter koydular. Bu oyuncuların bir çoğunun transferi söz konusu.

        Bu nedenle iyi oynayarak, takımda kalmak istediklerini kanıtlamak istediler.

        Fenerbahçe, yeni transferler ile kadrosunu güçlendirirken ciddi bir kadro derinliğine de sahip oldu.

        3 kulvarda yarışan Sarı-Lacivertlilerin en büyük şansı da eldeki kadronun güçlü oluşu.

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