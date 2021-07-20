İç Anadolu'da Kurban Bayramı kutlanıyor

AA

Kırşehir'de bayram namazında vatandaşlar, Ahi Evran-ı Veli Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaazını dinleyen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak saf tuttu, bayram namazını eda etti.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri, hutbenin ardından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, külliye önünde tokalaşmadan bayramlaştı.

Programa Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından bazı vatandaşlar, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin vefatından sonra 1482 yılında yaptırılan, cami içindeki türbesini ziyaret ederek dua okudu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'deki camilerde de Kurban Bayramı namazı, Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı.

Bayram namazını Nur Cami ve Külliyesi'nde eda eden Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, namazın ardından sosyal mesafeye uyarak, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarında bayram günü de yoğunluk gözlendi. Kurbanlığını bayram günü almak isteyenlerle satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılırken, elindeki hayvanların tamamını satan besiciler pazardan mutlu ayrıldı.

Belediyenin belirlediği yerlerde kurban kesen vatandaşlar, dini vecibelerini yerine getirmenin huzurunu yaşadı.

- Niğde

Niğde'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, Niğde Belediyesinin belirlediği alanlarda kurbanlıklarını kesti. Bazı vatandaşlar da kurbanlıklarını, belediyeye ait kesimhanede, hijyenik ortamda kestirdi.

Bazı vatandaşlar ise hayvan pazarına giderek kurbanlık almaya çalıştı.

Kurbanının kesilmesini bekleyen Hasan Hüseyin Görgülü, bugünlere tekrar erişmeyi dileyerek, "Kurban Bayramı ülkemize hayırlı, uğurlu olsun, dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirsin. Sıra bize geldi, kurbanımız kesilecek." dedi.

Kurbanı kesilen Asım Özkan da Allah'tan, herkese bu vecibeyi yerine getirmesini nasip etmesi temennisinde bulunarak, "Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurbanımızı kestik, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Pazarında kalan hayvanlarını satmaya çalışan Kemal Eryaman da bazı vatandaşların, kurbanlığını bugün almayı tercih ettiğini söyledi.

- Yozgat

Yozgat'ta Kurban Bayramı namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, belirlenen alanlarda kurbanlarını kesti.

Kurbanlık alımını bayramın birinci gününe bırakan vatandaşlar, canlı hayvan pazarına geldi.

- Sivas

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar, bayram namazının ardından belediyenin belirlediği alanlara gelerek kurbanlıklarını kesti.

Kurban kesim alanlarında Kovid-19'la mücadele kapsamında hijyen kurallarına uyulduğu görüldü.

- Nevşehir

Nevşehir'deki camilerde bayram namazını kılan vatandaşlar, kurban kesim alanlarına geçti. Bazı vatandaşlar, özel kesim alanlarını tercih etti.

Kentte, kurban kesiminden hisse dağıtımına kadar profesyonel yöntemlerle hizmet veren özel alanlar rağbet gördü.

- Kayseri

Kayseri'de kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarları ve belediyelerin hizmet verdiği kesimhanelerde yoğunluk gözlendi.

Merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde kurulan pazarda büyükbaş hayvanlarının tamamını satan Kerem Yılmaz, AA muhabirine, Muş'tan geldiğini, 18 hayvanını, 6 ile 8 bin lirası arasında sattığını belirtti,

Kayseri'nin İncesu ilçesinden gelen Özcan Cin ise 15 büyükbaş hayvanın tamamını 15 ila 17 bin liradan sattığını söyledi.

Doğan Yılmaz, 60 büyükbaş hayvanından geriye sadece bir tane kaldığını belirtirken, kurbanlık almak için gelen Rıfat Erkek ise 4 kurbanlık seçeceklerini, fiyatların gayet uygun olduğunu kaydetti.

Kurban pazarında denetimlerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise 120'si kendi kurumlarında olmak üzere 200 veteriner hekimin, kentteki kesim yerlerinde denetim yaptığını ifade etti.

Kayseri'de ciddi bir kesim yoğunluğu olduğunu ve şu ana kadar bir olumsuzluğa rastlamadıklarını kaydeden Şahin, vatandaşlardan, mümkün olduğu kadar belediyelerin belirlemiş olduğu yerlerde kesim yapmalarını istedi.