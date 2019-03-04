2019 Bekçi alımı ne zaman? Sorularının cevabı belli oldu. İçişleri Bakanlığı Soylu bugün katıldığımiting alanında 8 bin bekçi alımı tarihe yönelih açıklama yaptı. İşte, Bekçi alımı tarihi ve başvuru şartları...

BAKAN SOYLU: "8 BİN BEKÇİ VE 15 BİN POLİS ALINACAK"

Soylu, iki kez 10 bin bekçi aldıklarını hatırlatarak, "Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. Tüm Türkiye'de yüzde daha düştü. İstanbul ve Türkiye'deki asayişçileri topladık, bu oranı yüzde 30 daha düşürmelerini tembihledik. 3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak." diye konuştu.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, 8 bin bekçi alımı çarşamba günü yani 6 Mart günü alıma açılacağını belirtti.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

İşte bekçilik için başvuracak kişilerde aranan koşullar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

SİYASİ PARTİ ÜYESİ OLAMAYACAK

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.