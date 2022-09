İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı

Bugün 16 Eylül, bu ülkenin bir başbakanıyla dışişleri bakanının ve bir maliye bakanının asıldığı gün. 16 Eylül'de Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı astılar. 17 Eylül'de de rahmetli Adnan Menderes'i astılar. Sadece onları asmadılar. Bize bir şey söylediler, bize dediler ki: 'Siz eğer bizim dediklerimize itiraz ederseniz sizi onlar gibi yaparız.' Çocukluğumdan beri ben bu işlerin içerisindeyim. Ailemiz de öyleydi. Şunu hepinize ifade etmek isterim. Her 6 ayda bir Hürriyet gazetesinin sağ köşesinde Adnan Menderes'in idamlık, boynu yarı böyle bükülmüş bir fotoğrafını verdiler. Onu size gösterdiler, onu bize gösterdiler. Bize dediler ki: 'Eğer savunma sanayinizi yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarırsanız sonunuz böyle olur."

Bakan Soylu, Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle ülkenin namusu, özgürlüğü için, ezanın semalarda hür ve özgür şekilde duyulabilmesi için her türlü fedakarlığı yapan bir ecdadın torunları olduğunu söyledi.

"Yine size bir tekmil veriyorum. Evet bu ülkede Tunceli'den Kato Marinos'tan da Karadeniz'e kadar yıllarca Eren'imizi katleden, Ferhat başçavuşumuzu, Karadeniz'e yıllarca acaba bu PKK buraya nereden geldi diye endişeye sevk eden Karadeniz'in tamamı tertemizdir. Devam ediyorum. Erzurum tertemizdir. Bingöl tertemizdir. Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı. Bir evladınız olarak söylüyorum. Her türlü riski alarak söylüyoruz. Kimseden korkmadan ve çekinmeden söylüyoruz. Allah nasip edecek Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyetin birinci asrında 29 Ekim 2023'te bu ülkede bir tek terörist kalmayacak."

"ALLAH NASİP EDECEK, KENDİ UÇAĞIMIZI DA YAPACAĞIZ"

Silahlı insansız hava araçlarının yanında Türkiye'nin kendi mühimmatını da yaptığını anlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah nasip edecek, kendi uçağımızı da inşallah arabamızı da yapacağız ve dünyaya meydan okuyacağız. Kıymetli Kırklarelili hemşehrilerim, şunu söylemek isterim. Burası benim ülkemin batıya bakan yüzüdür. Burası benim ülkem, benim ülkemin ayçiçeği kokulu tarlasıdır. Memleketini seven, milletini seven, her türlü fedakarlığı yapmayı göz önüne alan insanların memleketidir. Son 2 yılda, son 3 yılda Amerikan Senatosu, PKK'ya ve PYD'ye yaklaşık 2 milyar dolar yardım yaptı yani bir terör örgütüne yardım yaptı. Onlar şunu söylüyorlardı. Eğer biz ayakta kalmasaydık, eğer bizi Suriye'ye, eğer bizi Irak'a, eğer etrafımızdaki coğrafyadaki istikrarsızlığa çevirmiş olsalardı, Hakurk'tan yani şu Türkiye'nin Hakkari'sinin bir uç burnu var ya, haritada oradan, onların ötesinden ta Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar, denizin olduğu alana kadar o bölgeyi bir terör devleti haline getireceklerdi."

Soylu, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirdiğini ve operasyonlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bazı ülkelerin Türkiye'ye ambargo koyduklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Amerika, Almanya ve Kanada dediler ki: 'Size insanınız hava araçları için kamera vermeyiz'. Dediler ki: 'Sizin insansız hava araçlarınıza mühimmat vermeyiz.' ama bir şeyi unuttular. Türk mühendislerin, genç insanlarımızı, bu ülkenin evlatlarını unuttular. Burada söylemek istiyorum. İçişleri Bakanı'ydım. Sayın Cumhurbaşkanı, bugünkü Milli Savunma Bakanı'mız, her birimiz beraberdik. Zeytin Dalı Harekatı başlamıştı. PKK orada Türkiye'ye sürekli havan atıyordu, Hatay'ı rahatsız ediyordu, Gaziantep'i rahatsız ediyordu. Kıymetli hemşehrilerim, Amerika o gün, Tayyip Erdoğan Başkomutan olarak ki o anı da hatırlıyorum. Hayatım boyunca Milli Güvenlik Kurulu toplantısındaki o anı, bir şeref anı olarak nitelendireceğim. Allah'ım bütün yaptığımız ne varsa hepsinin helali o Milli Güvenlik Toplantısı'nda bir ülkenin Başkomutanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın 'Ben ülkemin insanını PKK'nın havanının altında ezdirmem. Bedeli ne olursa olsun Afrin'i alacağız, oraya gereğini yerine getireceğiz.' demesiyle karşı karşıya kaldığımız o toplantıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiklerimiz, ardından jandarmalarımız hep beraber Afrin'e girdiler.

Ambargo koydular, mühimmatları vermeyeceğiz diye. Bir aylık belki de orada kullanabileceğimiz insansız hava araçlarının, silahlı insansız hava araçlarının, diğerlerinin mühimmatı kalmıştı. Eğer biz yüzde 20'lerden yüzde 80'lere savunma sanayisini çıkarmasaydık, kendi milli ve yerli savunma sanayimiz olmasaydı biz oradan boynu bükük dönebilirdik ama Allah'a çok şükürler olsun, bizim mühendislerimiz ürettiler. Ay yıldızlı bayrağımızın ve kahramanlarımızın orada şanlı bir şekilde bulunmasını temin ettiler. Türkiye, eski Türkiye değildir. Aynısını Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde gerçekleştirdik."