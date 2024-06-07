CHP'nin Gölge İçişleri Bakanı Murat Bakan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'nda öğle saatlerinde görüşecek.

Görüşmede, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı’nın sorunları, AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı görev alanına giren konuların ele alınması bekleniyor.

Ayrıca sınır güvenliği konusunun da iki ismin görüşmesinde gündeme geleceği ifade ediliyor.

Daha önce de CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile, CHP’nin Gölge Dışişleri Bakanı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.