İçişleri Bakanlığı, bu yıl Pazar gününe denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ilişkin korona virüs genelgesini 81 ilin valiliğiyle paylaştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devam ediyor olması sebebiyle 12-13-14 Şubat Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Sevililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı sevgililer günü genelgesi: 14 Şubat Sevgiler Günü çiçekçiler açık mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SEVGİLİLER GÜNÜ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede "Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek." ifadeleri yer aldı.

12-13-14 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sevgililer Günü'ne ilişkin merak edilen bir diğer konu da sokağa çıkma yasakları. Her hafta cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı 12-13-14 Şubat tarihlerini kapsayan Sevgililer Günü'nde de geçerli olacak.