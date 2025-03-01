IFAB futbol oyun kurallarındaki değişiklikleri açıkladı!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbol oyun kurallarında bir dizi değişikliğe gidildiğini açıkladı. İşte önümüzdeki sezondan itibaren uygulanacak yeni kurallar ve detaylar...

KALECİLER 8 SANİYEDEN FAZLA TOPU ELİNDE TUTARSA KORNER VERİLECEK

-Kalecilerin topu ellerinde tutma süresi ve cezasıyla ilgili kural oybirliği ile değişti. Yeni kural ile birlikte kaleciler topu ellerinde 8 saniyeden fazla tutarsa (hakemin eliyle geri sayım yapması koşuluyla) rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Önceki kuralda kaleciler topu ellerinde en fazla 6 saniye tutabiliyordu. Kural ihlalinde rakip takım endirekt serbest vuruş kazanıyordu.

-Bir takımın yetkilisi, yedek oyuncusu, değiştirilen oyuncusu ya da geçici olarak oyun alanı dışında olan bir oyuncusu, oyun alanını terk ederken topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, disiplin yaptırımı olmayan bir endirekt serbest vuruş verilir.

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-Müsabakalarda artık hakemin bir VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yapma seçeneği bulunmaktadır.

HAKEMLERİN VÜCUT KAMERASI KULLANIMI TEST EDİLECEK

-IFAB, FIFA müsabakalarında maç görevlileri tarafından takılan vücut kameralarını test etme taahhüdünü destekledi. FIFA, yaklaşan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda canlı maç aktarımının bir parçası olarak vücut kameralarını uygulama niyetini doğruladı.

OFSAYT KURALI ÜZERİNE YENİ DENEMELER YAPILACAK

IFAB, hücum futbolunu teşvik etmek ve gol pozisyonlarını artırmak amacıyla ofsayt kuralı üzerinde de yeni denemeler yapmayı planlıyor. FIFA, bazı FIFA organizasyonlarında bu denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

İLK OLARAK FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA UYGULANACAK

IFAB'ın yeni kuralları, ilk kez 14 Haziran 2025'te başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda uygulanacak.