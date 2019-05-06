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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İftar vakti okunacak dualar nelerdir? İftarda hangi dualar okunur? İftar duası

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca müslüman vatandaş bugün ilk tutulan oruçlarını açacak. Peki, iftarda hangi dualar okunur? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed oruca niyet etmeden önce sahurda hangi duaları okurdu? İşte iftar duası

iftar vakti

İftarda okunacak dualar nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İlk sahurun yapılmasının ardından bugün ilk oruçlar tutıldu ve 29 gün boyunca iftar saatini bekleyerek oruçlar açılacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed iftar duasını okuyan kişilerin dualarının reddolunmayacağını bildirmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V) iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir. -“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

 -Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.


-Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü. “

 “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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