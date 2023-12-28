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        Iğdır'da ahır yangınında 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı

        Iğdır'da itfaiye ekipleri, yanan ahırdan 200 küçükbaş hayvanı canlı çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:08
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        Iğdır'da ahır yangınında 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
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        Iğdır’da itfaiye ekipleri, yanan ahırdan 200 küçükbaş hayvanı canlı çıkardı.

        Alikamerli Mahallesi'ndeki bir ahırda başlayan yangın, kısa sürede ahırın dışındaki ot ve saman yığınlarına da sıçradı.

        Çevredekilerin durumu Iğdır Belediyesine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan ahırı söndürerek içindeki 200 küçükbaş hayvanı kurtardı.

        Ahırın dışındaki ot ve saman yangınına da müdahale eden ekip, yaklaşık 4 saatte yangını kontrol altına aldı.

        Yangında 110 balya ot ve 5 ton saman yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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