Iğdır FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.
Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar yaptı.
Ligin 14. haftasında 23 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile karşılaşacak Alagöz Holding Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
