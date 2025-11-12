Iğdır'daki "rüşvet" soruşturmasında 2 avukat gözaltına alındı

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 adliye çalışanının "rüşvet", "irtikap" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklandığı soruşturma sürüyor.

