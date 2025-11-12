Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        Iğdır'daki "rüşvet" soruşturmasında 2 avukat gözaltına alındı

        Iğdır'daki "rüşvet" soruşturmasında tutuklanan adliye çalışanlarıyla bağlantıları olduğu belirlenen 2 avukat gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 23:06 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:06
        Iğdır'daki "rüşvet" soruşturmasında 2 avukat gözaltına alındı
        Iğdır'daki "rüşvet" soruşturmasında tutuklanan adliye çalışanlarıyla bağlantıları olduğu belirlenen 2 avukat gözaltına alındı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 adliye çalışanının "rüşvet", "irtikap" ve "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçlarından tutuklandığı soruşturma sürüyor.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 adliye çalışanının Iğdır Barosuna kayıtlı 2 avukatla irtibatı bulunduğu belirlendi.

        Adalet Bakanlığının izin vermesi üzerine avukatlar G.A. ve R.Ş. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu

