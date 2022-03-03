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İğneada longozları yaban hayatına da zenginlik katıyor

Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki İğneada longozları; doğal güzelliklerinin yanı sıra sürüngen, kuş, semender ve içsu balığı gibi pek çok tür ve yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor

İğneada longozları yaban hayatına da zenginlik katıyor
AA

Trakya'nın saklı cenneti olarak nitelendirilen longozlar, yeşilin binbir tonu, derelerin ve kuşların dinlendiren sesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

AA'nın haberine göre Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle misafirlerini büyüleyen longoz; deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırıyor.

Özellikle kuş göç rotasında bulunan kent 27 sürüngen, 69 memeli, 267 kuş, 10 kurbağa ile semender ve 42 içsu balığı olmak üzere 415 tür omurgalı hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bu yaban hayvanlarının çoğunun habitatı ise İğneada longozları...

İçerisinde 5 gölün yanı sıra endemik bitkiler, deniz ve tatlı su balıkları, kuş ve sürünenler barındıran longoz ormanları güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Longoz yaban hayatı ve bakir doğasıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor.

Longoz ormanlarında yaban hayatını sevenler ve kuş gözlemcilerinin işlerini kolaylaştırmak için de çalışmalar yapılıyor. Ormanda yürüyüş yollarının düzenlenmesi, yaban hayatının korunması için yemleme ve kuş rasat kuleleri gibi.

Geçen yıl salgının da etkisiyle düşen ziyaretçisine karşın 50 bin kişinin ziyaret ettiği ormanlarda yarısına yakının kuş gözlemciliği ve fotoğraflamak için geldiği öğrenildi.

Yaban hayatı kimi zaman objektiflerle kimi zaman foto kapanlarla görüntüleniyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi ve Trakya Kalkınma Ajansınca yürütülen çalışmalarda doğaya yerleştirilen 6 kamera, yaban hayvanlarının ve yeni türlerin renkli dünyası ve yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor.

Kameralara farklı zamanlarda yansıyan görüntülerde, flamingo, kuğu ve gri balıkçıl gibi kuşların geçişi dikkati çekiyor.

Zaman zaman Su samurunun buz tutan gölde avladığı balığı yemesi, nadir kuş türlerden ak kuyruklu kartal, tilki gibi birçok canlı kameraya yansıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Zafer Kamay, yaban hayatı popülasyonun çok zengin olduğunu söyledi.

Longozların önemli bir kuş göç rotası olması nedeniyle de önemli olduğunu ifade eden Kamay, "Ak kuyruklu kartal bizim için en önemli kuş türümüzden. Kızıl şahin, saz delicesi, kuğular, ördekler burada rahatlıkla görülebiliyor. Türkiye'de kuş çeşitliliğinin hemen hemen yarısını barındıran Kırklareli, önemli bir kuş göç rotası üzerinde bulunuyor" dedi.

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