Ankara’da yaşayan ve fen bilgisi öğretmeni Zehra Yıldız, tropikal iklimde yaşayan egzotik bir kertenkele türü olan ve adını Şinasi koyduğu iguana ile 10 yıldır birlikte yaşıyor.

İHA'nın haberine göre iguana besleme fikrinin üniversite yıllarında öğrenci evinde, arkadaşlarıyla beraber hayatlarına renk gelmesi için bir evcil hayvan besleme düşüncesiyle doğduğunu söyleyen Zehra Yıldız, "Artık birbirimizden o kadar sıkılmıştık ki, bir evcil hayvan alalım, başka bir şeyle uğraşalım, hayatımıza renk gelsin dedik. Evcil hayvan beslemenin sorumluluğunun çok fazla olduğunu biliyorduk. Mezun olacaklar var, çalışanlar var. Sonrasında bakımı var ve hayvanı alıp hevesimiz geçince dışarı bırakmak da istemedik" ifadelerini kullandı.

Öğrenci evine alacakları hayvanı kendisinin seçmesi durumunda tamamen bakımını üstlenmek istediğini söyleyen Zehra Yıldız, "Onlara 3 seçenek sundum. İlk seçeneğim piton yılanı dedim ve tepkileri tabii ki 'hayır' oldu. Diğer seçenek olarak ise 'tarantula' besleyebileceğimizi söyledim ama ondan da çekindiler. En son 'iguana' besleyelim dediğimde hep bir ağızdan ikisi de 'iguana' diye bağırınca, o gece internetten sipariş verdik" diye konuştu.

"ŞİNASİ'Yİ ALDIĞIM ANDA EVDE YAŞAM KOŞULLARINI UYGUN BİR HALE GETİRDİM"

Petshoplardan hayvan almaya sıcak bakmadığını anlatan Yıldız, iguanalar için geniş bir platform olmadığını, bu yüzden satın almak durumunda kaldıklarını belirtti. İguana bakımını Şinasi’yi aldıktan sonra yaptığı araştırmalarla öğrendiğini söyleyen Yıldız, "Şinasi’nin yemek yediği saat belli, zaten aynı zamanda uyuyoruz ve aynı zamanda uyanıyoruz. Yaşam ortamlarının nasıl olması gerektiği, nasıl beslenmesi gerektiği ya da nasıl yaşadığıyla alakalı araştırmalar yaptım. Hatta tanıdığım petshoplarda iguanalar vardı, gidip onları seviyordum. Bir kaç günlüğüne bakmayı istiyordum. O yüzden bakım benim için zor olmadı. Şinasi’yi aldığım anda evde yaşam koşullarını uygun bir hale getirdim" dedi.

İguanaların, çok duygusal canlılar olduğunu ve hastalandığında konunun uzmanı veteriner bulmakta zorlandığını belirten Yıldız, "Sizden uzakta birkaç gün geçirmesi yemeden içmeden kesilmesine neden olabiliyor ve birçok sağlık problemine yakalanıyorlar. Sağlık açısından iguanalardan anlayan veteriner sayısı çok az, mesela kanını alıp tahlil yapabilirler ama bunu karşılaştıracak herhangi bir parametreleri yok, bu konuda çalışan bilim insanlarımızda ne yazık ki az Türkiye’de, bu yüzden Şinasi’nin hastalanması benim en büyük korkum ve bu nedenle benden çok uzak kalmadı" şeklinde konuştu.

Özellikle seyahat ederken iguana Şinasi’yi yanında götüremediğinden yakınan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimde uçaklarda Şinasi’yi taşımadıkları için sıkıntı yaşıyorum. Her yere kendi aracımla gitmem gerekiyor ve gittiğim yerlerde kaldığım oteller bazen problem olabiliyor."

"YILAN, KERTENKELE VE İGUANA, TÜRLERİNİN DIŞLANAN ÇOCUKLARI"

Soğukkanlı hayvanlara ilgisinin olduğunu ve o hayvanların ’türünün dışlanan çocukları’ olduğunu söyleyen Yıldız, "İnsanların tedirgin olmasından dolayı bu tür hayvanlar çok fazla zarar görüyorlar. Türkiye’de birçok engerek yılanı, kertenkele, hatta yılan zannedilerek öldürülen oluklu kertenkele insanlardan çok fazla bu anlamlarda sıkıntı yaşıyor, zulüm görüyorlar ve soyları tükeniyor. Bunlara tepki olarak oluştu benim iguana besleme fikrim ve benim birçok arkadaşım yılandan, kertenkeleden ve iguanadan korkarken sempati beslemeye ve onlarla beraber yaşamaya alıştılar. Bu anlamda da insanları hayvanlara karşı merhametli olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR UZAYLI GÖRMÜŞ GİBİ BAKIYORLAR"

Şinasi’yi dışarı çıkardığı zaman, etraftaki insanların şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Yıldız, "İlk zamanlar çok zordu. Şinasi’yi dışarı çıkardığım zaman insanlar uzaylı görmüş gibi bakıyorlardı. Şinasi’nin hangi cins olduğunu soruyorlardı. Küçükken daha sevimliydi ve insanlar ilk başta çekinseler de zarar vermediğini anladıklarında daha sıcak bakıyorlardı. Şimdi, yaşlandığından olsa gerek, bana hala çocuk gibi sevimli geliyor ama etrafımdakiler sevimsiz buluyor. O yüzden zorlanıyorum" diye konuştu.

Şinasi ile 10 yıldır birlikte yaşadığını ve hayatında çok değişiklik olduğunu söyleyen Yıldız, "Tabii ki bir hayvan beslediğiniz zaman ve bu hayvan çok fazla ortada görünmeyen bir cinsse sorumluluk bakımından biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim. Genelde evde Şinasi’nin borusu ötüyor ve o nereyi isterse orada uyuyor, hep aynı yer oluyor ama nereyi isterse oraya tuvaletini yapıyor. Onun tuvaletini yaptığı yeri ben tuvalet ilan ediyorum ve orası artık onun tuvaleti oluyor ve hep aynı yere yapıyor. Uyuduğu yeri bazen değiştiriyor ve oraya göre organize etmem gerekiyor. Oranın sıcaklığını ayarlamam gerekiyor ve Şinasi ev içerisinde kendi kararlarını kendisi veriyor" şeklinde konuştu.