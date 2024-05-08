İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler! Mersin'de, jandarmayı arayıp dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulduklarını ihbar eden kişilerin, bebeği, ailece karar alıp ıssız bir yere terk eden aile üyeleri olduğu ortaya çıktı. 2 günlük bebeği bırakan annesi 24 yaşındaki E.N.I., anneannesi 53 yaşındaki F.I., dedesi aynı yaştaki R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü. gözaltına alındı. Aile üyeleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.05.2024 - 14:54 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:54 facebook

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