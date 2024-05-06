2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan - En son haberler

2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan - En son haberler

2 günlük bebek daha! Bu nasıl vicdan? Mersin'de, dağ yolunda terk edilmiş halde 2 günlük kız çocuğu bulundu. Bebeğe, tedavi gördüğü hastanede hemşireler tarafından 'Gülen' ismi verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak. Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:18 facebook

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