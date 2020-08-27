İHH arama kurtarma çalışmalarına 60 kişilik ekiple destek veriyor - GİRESUN

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İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki selde kaybolan kişileri bulmak için çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı, 10'u dalgıç olmak üzere 60 kişilik ekiple bölgede bulunuyor.Giresun'un Dereli, Doğankent, Çaldağ ve Yağlıdere bölgelerinde çalışmalara ağırlık veren ekipler, dere boyları ve su içinde kayıpları arıyor.İHH ekibi, bölgeye gönderilen gezici aş evi ile günlük bin kişilik sıcak yemek ve kahvaltı dağıtımı da gerçekleştiriyor.İHH İnsani Yardım Vakfının aracılığıyla Giresun halkına yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, "SEL" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 5 lira, daha fazla destek olmak isteyenler ise vakfın hem internet sitesinden hem de banka hesap numalarına "GİRESUN" açıklaması yazarak katkıda bulunabiliyorlar.