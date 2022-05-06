İHH: Ramazan'da 2 milyon 700 bin kişiye ulaştık

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye dahil 58 ülkede "Ramazan’ı Yaşat" sloganıyla Ramazan çalışmaları gerçekleştirdiğini ve toplamda 2 milyon 726 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını götürdüğünü açıkladı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İHH, yurt içinde İnsani Yardım Dernekleri ile birlikte toplamda Türkiye’de 81 ilde 1 milyon 417 bin kişiye yardım ulaştırırken, yurtdışında ise 1 milyon 308 bin kişiye ulaştı.

'1 BUÇUK MİLYON KİŞİ KUMANYALARDAN İSTİFADE ETTİ'

İHH, yurtiçinde 184 bin 929, Suriye’de 63 bin 186 ve yurtdışındaki diğer ülkelerde ise 63 bin 565 adet olmak üzere toplamda 312 bin 684 adet gıda kumanyası dağıttı. Bu kumanyalardan 1 milyon 563 bin kişi istifade etti. Kumanya paketlerinde, bir aylık temel gıda malzemeleri bulunuyordu.

İHH’ya emanet edilen zekâtlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Toplamda 75 bin aileye 289 fitre, fidye ve zekât dağıtımı gerçekleştirildi.

'380 BİN 690 KİŞİYE İFTARİYELİK İKRAMI'

İHH tarafından; Türkiye, Suriye, Sırbistan, Polonya, Sudan, Burkina Faso, Çad, Mali, Nijer, Bangladeş, Arakan, Bangsamoro, Afganistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna, Filistin-Gazze Şeridi, Yemen, Lübnan ve Suriye’de 380 bin 690 kişiye iftariyelik ikramında bulunuldu.

Ayrıca, 6 farklı ülkedeki 18 yetimhanede de bin 440 çocuğa Ramazan boyunca iftar ve sahur programı düzenlendi.

'122 BİN 446 YETİM ÇOCUĞA BAYRAMLIK HEDİYE EDİLDİ'

İHH, Ramazan çalışmaları kapsamında önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları bayramlık elbiselerle sevindirdi. Hayırseverlerin destekleriyle alınan bayramlıklar, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında 122 bin 446 çocuğa hediye edildi.

İHH tarafından ayrıca Türkiye genelinde 23 bin 584 aileye gıda kartı dağıtımında bulunulurken, Suriye’de ise 2 bin 200 aileye gıda kartı, 48 bin 879 aileye ise hijyen paketi ulaştırıldı.

'FİLİSTİN'E DE YARDIM ULAŞTIRILDI'

İsrail işgali altındaki Filistin’deki insani yardım çalışmalarına devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan’da da hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırdı. İHH Filistin’de toplamda, 5 bin 552 adet gıda kolisi dağıtırken, bin aileye alışveriş kuponu verdi ve 16 bin 870 kişiye de iftarlık ikramında bulundu."