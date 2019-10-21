2019 en son kredi faiz oranları ne kadar oldu? Sorusunun cevabı ev, araç alma hayali kuran ya da borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek ihtiyacı doğan pek çok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini açıklamasının ardından pek çok özel ve devlet bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Peki, Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın art arda yaptığı faiz indirimlerinin ardından pek çok devlet ve özel banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerine indirime gittiğini açıklamalarının ardından konut sahibi, araç sahibi olmak isteyen ya da borçlarını kapatmak adına krediye ihtiyaç duyan vatandaşların yüzlerini güldürdü. Bu sebeple Kamu ya da özel bankaların kredi faiz oranlarını aşağıda tarafınıza tablo halinde sunuyoruz.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Değişim Grafiği

Yüksek kredi faiz oranları 2018 yılı 2. yarısında ve 2019 yılında müşterilerin bankalardan olan kredi talebini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle kredi faizlerinin yüksek olmasına rağmen evlilik, eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlar için kredi talebi devam ederken, kredi düşüşüne en yoğun talep ise yüksek kredi borçlanmalarını ve kredi kartı borçlarını birleştirip uzun vadeye yaymak isteyen kredi mağduru tüketiciden geldi. Bu şekilde ihtiyaç kredisini talep eden ve borcunu ödeme güçlüğü çeken tüketicinin kredi faiz hassasiyeti ise nispeten daha düşük. Daha doğrusu tüketici düşük kredi faiz oranındansa kredi talebini onaylayacak banka arıyor artık.

11.10.2019 tarihinde 5 yıl vadede en uygun banka kredisi faiz oranı aylık % 1,18 en düşük banka kredisi maliyet oranı aylık % 1,42 seviyesinde. Bugün sunulan en düşük banka kredisi teklifi ile tüketici 10.000 TL ve 36 ay vadede ihtiyaç kredisi çekerse bunun geri dönüşü aylık taksit ödeme miktarı 248 TL olup ve toplam geri ödeme ise 14.909 TL olarak hesaplanacaktır.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019