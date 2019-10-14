2019 konut kredisi faiz oranları yüzde kaç olduğu sorusu krediye ihtiyaç duyan vatandaşların en çok ilgilendikleri soruların başında geliyor. Bizde bu haberimizde aklınıza takılan sorularınızı sizler için araştırdık ve derledik.

Konut kredilerinde ki faizlerin yüksek olmasına rağmen aslında ev almak için hiçte kötü bir zaman değil. Ev satmak zorlaştı, elinde nakdi birikimi olanlar için ise konut fiyatlarında ciddi anlamda indirimler ve fırsatlar oluştu. Ev alırken kredi kullanmanız gerekiyor ise, size peşinatı yüksek tutup kredi tutarını imkânlarınız dahilinde aşağı çekmenizi öneriyoruz.

11.10.2019 tarihinde 10 yıl vadede en uygun banka konut kredisi faiz oranı aylık % 0,99 en düşük banka konut kredisi maliyet oranı aylık % 12,79 seviyesinde. Bugün sunulan en uygun banka konut kredisi teklifiyle 100.000 TL 120 ay vadede konut kredisi kullanmanız dahilinde aylık taksit 1.428 TL, toplam geri ödeme ise 172.202 TL olarak hesaplanacaktır.

Gelelim Kamu ve Özel bankaların güncel konut kredi faiz oranlarına. Aşağıda size sunduğumuz tabloda bankaların minimum ve maksimum değerleri mevcut. Yani en alt limit ve en üst limitler dahilinde çekilen kredi miktarları, vadeler ve faiz oranlarını belirttik.

BANKALAR Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Garanti BBVA Konut Kredisi 10.000 TL - 500.000 TL 20 Yıl %1.2 - %1.56 ICBC Bank Turkey Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.29 - %1.32 Yapı Kredi Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 Akbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.21 Alternatif Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 2.000.000 TL 10 Yıl %1.74 Anadolubank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.79 - %1.85 Burgan Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.69 DenizBank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 25 Yıl %1.79 Fibabanka Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.49 Halkbank Konut Kredisi 500 TL - 2.000.000 TL 15 Yıl %0.99 - %1.19 HSBC Konut Kredisi 2.000 TL - 500.000 TL 10 Yıl %1.79 ING Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.19 İş Bankası Konut Kredisi 1.000 TL - 1.500.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.21 Kuveyt Türk Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.11 Odeabank Konut Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.58 QNB Finansbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.500.000 TL 10 Yıl %1.28 Şekerbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.39 Şeker Finans Konut Kredisi 10.000 TL - 1.900.000 TL 30 Yıl %2.15

11 Ekim 2019 tarihinde yaptığımız son değerlendirme dahilinde 10 yıl (120 ay) vadeli 100.000 TL kullanılan konut kredisi için en avantajlı teklifi sunan bankalar %0,99 faiz oranı ile üç Kamu Bankası olan VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım oldu.

Konut Kredisi Yapılandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Üç büyük Kamu bankası olan VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, ortak yapmış oldukları faiz indirimlerinin ardından, indirim yapılmadan önce, daha yüksek faizlerle konut kredisi çekmiş olan müşterilerinin de kredilerini yapılandırma anlamında yardımcı olacaklarını bildirdiler.

Üç Kamu Bankasının ortak açıklamasında, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumsuz dengeyi değiştirerek olumlu gelişmeler sağlandığı belirtildi. Üç büyük Kamu Bankası faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendine liderlik etmeleri ile birlikte Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine maksimum 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırmasına başlamışlardı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın birlikte yaptıkları açıklamada, 2019 Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce adı geçen bankalardan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan tüm müşterilerine, talep etmeleri dahilinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yeniden yapılandırma imkanı sağlanacaklarını da belirtmişlerdir

Yüksek faizle kredi kullanmış olan müşterilerin;

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak istemeleri dahilinde, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

000 TL’nin altında kredi çekerek borçlanmış olan müşterilerine aylık yüzde 0.99 oranından,

000 TL’nin üzerinde kredi kullanarak borçlanmış bulunan müşterilerinin ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

Her zaman gerek Ülke bilançosunu kendi bilançolarının önünde tutan gerekse de yenilikçi ürün ve hizmetlerle her fırsatta müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Üç Kurumsal Banka olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihi itibari ile başladıklarını da belirttiler.