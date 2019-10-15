Ev, araç alma hayali kuran veya borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok tüketici 2019 kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuna kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası’nın 2019 yılı son faiz indirimlerini açıklamasının hemen ardından birçok özel ve devlet bankaları da kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Peki, Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bu makalemizde taşıt kredisi faiz oranları son durumunu sizler için araştırıp hazırladık…
Merkez Bankası'nın artarda yapmış olduğu faiz indirimlerinin ardından gerek kamu ve gerekse de özel birçok banka da ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faizlerinde indirime gidileceği konusunda açıklamalar yaptı. Bu noktada tüketiciler araç sahibi olmak isteyen veya yüksek faizlerle çekilmiş olan borçlarını kapatmak adına bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Aşağıda bankaların minimum ve maksimum değerdeki kredi limitine uygulanacak vade oranlarını, bu oranlar doğrultusunda da uygulanacak taşıt kredi faiz oranlarını sunduk size.
|BANKALAR
|KREDİ TUTARI
|VADE
|FAİZ
|Garanti BBVA Taşıt Kredisi
|500 TL - 1.000.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.44
|Akbank Taşıt Kredisi
|2.000 TL - 50.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.49
|Alternatif Bank Taşıt Kredisi
|5.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.89
|Anadolubank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.86
|Burgan Bank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.200.000 TL
|12 - 60 Ay
|%1.74
|DenizBank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 100.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.79
|Fibabanka Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.49
|Halkbank Taşıt Kredisi
|500 TL - 120.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.29
|HSBC Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 200.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.79
|ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 100.000 TL
|2 - 60 Ay
|%1.34
|ING Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 50.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.59 - 1.64
|İş Bankası Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 200.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.99
|Koçfinans Taşıt Kredisi
|5.000 TL - 2.000.000 TL
|3 - 48 Ay
|%1.99
|Kuveyt Türk Taşıt Kredisi
|500 TL - 1.000.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.21
|Odeabank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 120.000 TL
|6 - 60 Ay
|%1.76
|QNB Finansbank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 200.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.45
|Şekerbank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.42
|TEB Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%2.65
|Türkiye Finans Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 120.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.29 - 1.36
|VakıfBank Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 250.000 TL
|3 - 60 Ay
|%1.45
|Vakıf Katılım Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.41 - 1.43
|Yapı Kredi Taşıt Kredisi
|1.000 TL - 1.000.000 TL
|1 - 48 Ay
|%1.49 - 1.65
|Ziraat Bankası Taşıt Kredisi
|5.000 TL - 120.000 TL
|1 - 60 Ay
|%1.25
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