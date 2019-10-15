Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Taşıt (Araba) kredisi faiz oranları 2019 ne kadar oldu? Taşıt kredisi hesaplama

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotivde yerli üretime destek için özel taşıt kredisi paketleri hazırladılar. Taşıt kredisi faiz oranları buna bağlı olarak 1 Ekimden itibaren değişti. Vatandaşlar "Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyorlardı. İşte taşıt (araba) kredi faiz oranları

Taşıt KREDİSİ

Ev, araç alma hayali kuran veya borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi çekmek isteyen pek çok tüketici 2019 kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuna kilitlenmiş durumda. Merkez Bankası’nın 2019 yılı son faiz indirimlerini açıklamasının hemen ardından birçok özel ve devlet bankaları da kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladılar. Peki, Banka kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bu makalemizde taşıt kredisi faiz oranları son durumunu sizler için araştırıp hazırladık…

Merkez Bankası'nın artarda yapmış olduğu faiz indirimlerinin ardından gerek kamu ve gerekse de özel birçok banka da ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faizlerinde indirime gidileceği konusunda açıklamalar yaptı. Bu noktada tüketiciler araç sahibi olmak isteyen veya yüksek faizlerle çekilmiş olan borçlarını kapatmak adına bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Aşağıda bankaların minimum ve maksimum değerdeki kredi limitine uygulanacak vade oranlarını, bu oranlar doğrultusunda da uygulanacak taşıt kredi faiz oranlarını sunduk size.

BANKALARKREDİ TUTARIVADEFAİZ
Garanti BBVA Taşıt Kredisi500 TL - 1.000.000 TL1 - 60 Ay%1.44
Akbank Taşıt Kredisi2.000 TL - 50.000 TL3 - 60 Ay%1.49
Alternatif Bank Taşıt Kredisi5.000 TL - 1.000.000 TL1 - 48 Ay%1.89
Anadolubank Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL1 - 60 Ay%1.86
Burgan Bank Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.200.000 TL12 - 60 Ay%1.74
DenizBank Taşıt Kredisi1.000 TL - 100.000 TL1 - 48 Ay%1.79
Fibabanka Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL3 - 60 Ay%1.49
Halkbank Taşıt Kredisi500 TL - 120.000 TL1 - 60 Ay%1.29
HSBC Taşıt Kredisi1.000 TL - 200.000 TL1 - 48 Ay%1.79
ICBC Bank Turkey Taşıt Kredisi1.000 TL - 100.000 TL2 - 60 Ay%1.34
ING Taşıt Kredisi1.000 TL - 50.000 TL3 - 60 Ay%1.59 - 1.64
İş Bankası Taşıt Kredisi1.000 TL - 200.000 TL1 - 60 Ay%1.99
Koçfinans Taşıt Kredisi5.000 TL - 2.000.000 TL3 - 48 Ay%1.99
Kuveyt Türk Taşıt Kredisi500 TL - 1.000.000 TL1 - 60 Ay%1.21
Odeabank Taşıt Kredisi1.000 TL - 120.000 TL6 - 60 Ay%1.76
QNB Finansbank Taşıt Kredisi1.000 TL - 200.000 TL1 - 48 Ay%1.45
Şekerbank Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL3 - 60 Ay%1.42
TEB Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL1 - 48 Ay%2.65
Türkiye Finans Taşıt Kredisi1.000 TL - 120.000 TL1 - 60 Ay%1.29 - 1.36
VakıfBank Taşıt Kredisi1.000 TL - 250.000 TL3 - 60 Ay%1.45
Vakıf Katılım Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL1 - 48 Ay%1.41 - 1.43
Yapı Kredi Taşıt Kredisi1.000 TL - 1.000.000 TL1 - 48 Ay%1.49 - 1.65
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi5.000 TL - 120.000 TL1 - 60 Ay%1.25

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Evde bakım maaşı hangi illerde veriliyor? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ekim 2019
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı hangi iller! 15 Ekim 2019
Çalışan annelere destek 2019! Çalışan annelere 650 TL'lik destek kayıt sayfası
MERAK EDİLENLERÇalışan anneye destek için ön kayıt
Konut kredisi faiz oranları 2019 nedir? Konut kredisi faiz oranı hesaplama
MERAK EDİLENLERKonut kredisi faiz oranları
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Ekim 2019! Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 14 Ekim
QNB Finansbank müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2019, telefon numarası kaç?
MERAK EDİLENLERQNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası
Samsung müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2019, telefon numarası kaç? hbrt
MERAK EDİLENLERSamsung müşteri hizmetleri numarası
PTT müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2019, telefon numarası kaç?
MERAK EDİLENLERPTT müşteri hizmetleri numarası
TEB müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2019, telefon numarası kaç?
MERAK EDİLENLERTEB müşteri hizmetleri numarası
Türk Telekom müşteri hizmetleri direkt bağlanma 2019 telefon numarası kaç?
MERAK EDİLENLERTürk Telekom müşteri hizmetleri numarası
Gittigidiyor müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019! Telefon numarası kaç?
MERAK EDİLENLERGittigidiyor müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X