Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kardeşin ölümünde 7 tutuklama | Son dakika haberleri

        İki kardeşin ölümünde 7 tutuklama

        Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araçta otururken silahlı saldırıda öldürülen Musa ve kardeşi Mehmet Demir'in ölümüne ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 22:02 Güncelleme: 08.09.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki kardeşin ölümünde 7 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde, geçen cumartesi günü hafif ticari araçlarında otururken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Musa ile kardeşi Mehmet Demir, kaldırıldıkları Erciş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, silahlı saldırının yaşandığı Vanyolu Mahallesi'ndeki cadde bulunan Mobese kameralarının görüntülerini inceledi.

        REKLAM

        Yapılan inceleme sonrası olaya ilişkin 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?