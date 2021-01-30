Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

İki kişiyi yaralayan firari, yakalanacağını anlayınca kendini göğsünden vurdu

Bursa'da, husumetlisine kurşun yağdırıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan firari Yakup Akpınar (42),polisin operasyonu sonucu yakalanmak üzere olduğu sırada belinden çıkardığı tabancayla kendini göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Akpınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi

İki kişiyi yaralayan firari, yakalanacağını anlayınca kendini göğsünden vurdu
DHA

Olay, geçen Perşembe günü 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Akpınar, elektrik dükkanı olan İsmail Ağmaz´a bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı. Akpınar, olay günü husumetlisinin iş yerine giderek Ağmaz'ın gelmesini bekledi. Yakup Akpınar, kısa süre sonra iş yerinin önüne gelen Ağmaz'a, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak 3 el ateş etti.

Mermilerden ikisi Ağmaz'a, biri ise aynı yerde iş yeri bulunan Meral Akçay´a isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken, Yakup Akpınar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KENDİNİ VURDU

Olayın ardından polis ekipleri, iki kişinin yaralanmasına neden olan firari Yakup Akpınar'ı yakalamak için fiziki ve teknik takip başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Akpınar'ın Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde olduğunu tespit edildi. Akpınar'ın, Adnan Menderes Caddesi üzerinde olduğunu saptayan polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Akpınar, cadde üzerinde polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Akpınar ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 500 metre koştuktan sonra cadde üzerinde duran Akpınar, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak kendine doğrulttu. Polisin ikna çabalarına rağmen göğsüne doğrulttuğu silahı ateşleyen Akpınar, kanlar içerisinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akpınar, ağır yaralı olarak Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs yasakları kalkacak mı?
GÜNDEMKoronavirüs kısıtlamaları kalkıyor mu?
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
GÜNDEMKameralı kıraathaneye baskın!
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında neler görüşülecek?
GÜNDEMMilyonların gözü bu toplantıda!
Otomobil Cırnık Köprüsü'ne düştü: 2 yaralı
GÜNDEMOtomobil iki köprünün arasına düştü!
Karlı dağ başında 'termal jakuzi'
GÜNDEMDağ başında doğal jakuzi
SON DAKİKA! Esenyurt'ta ellerinde silah ve kılıç olan 15 kişi terör estirdi! - HABERLER
GÜNDEM1 kişiyi 15 kişi silah ve kılıçla kovaladı
Bu acıya yürek dayanmaz! Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
GÜNDEMBu acıya yürek dayanmaz! Ailesini kazada kaybetti
Yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi - haberler
GÜNDEMYaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi
ÖLÜM ÇİZGİSİ! Son dakika: Bayıldı rayların üzerine düştü!
GÜNDEMBayıldı rayların üzerine düştü!
Afrika zirvesi! SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki önemli görüşme!