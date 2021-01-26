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'İkinci el otomobilde fiyatlar dengeyi bulacak'

İkinci el otomobil pazarının 2020 yılındaki seyrini ve 2021 yılına ilişkin pazar beklentilerini açıklayan DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, özellikle 2020 yılında yaşanan fiyat artışlarının yılın ilk günlerinde düşme trendine geçtiğini, orta vadede araçların gerçek değerini bulacağını belirtti

'İkinci el otomobilde fiyatlar dengeyi bulacak'
HABERTURK.COM

İkinci el otomobil pazarında 2020 yılının hareketli, yüksek rekabetli ve aynı zamanda son derece dengesiz bir ortamın deneyimlendiğini belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, ikinci el otomobil pazarının 2020 yılındaki seyrini ve 2021 yılına ilişkin pazar beklentilerini açıkladı.

Yaşanan hemen her gelişmenin direkt etkilediği sektörlerin başında gelen ikinci el pazarının, 2020 yılına hızlı bir giriş yaptığını söyleyen Erol Gündoğan, "Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 240 bin adet seviyelerinde bir satışla, 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 69’luk bir büyüme oldu. İlk çeyrek sonunda 1 milyon 742 bin adetle yüzde 46 büyüme gerçekleşti" dedi.

Pazarın, yılın geneli itibarıyla dengesiz ve düzensiz bir seyir izlediğine dikkat çeken Gündoğan, "Pandeminin etkisini göstermeye başlamasıyla oluşan durgunluk, Haziran ayında açıklanan ekonomi paketiyle yerini, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 93 seviyesinde büyümeye bıraktı. Bu bir önceki aya oranla ise yüzde 103 seviyesinde bir artış anlamına geliyordu" şeklinde bilgi verdi.

'SIFIR ARAÇ OLMAYINCA FİYATLAR ARTTI'

Haziran-Eylül döneminde, sıfır km araçlarda yaşanan arz yetersizliği nedeniyle talebin karşılanamaması sonucunda ikinci el araçlara olan talebin arttığını söyleyen Erol Gündoğan, "Bu durum, kontrol dışı fiyatlandırmalar yaşanmasını da beraberinde getirdi. Ortalama yüzde 35 seviyesinde fiyat artışı yaşanan modeller oldu. Bu dönemde yapılan ÖTV düzenlemesi de 2'inci el araç fiyatlarının artmasını etkileyen bir başka etken oldu. Tüm bu gelişmelere karşın, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde TÜİK verilerine göre 6 milyon 127 bin 556 adet otomobil el değiştirdi ve 2019 yılına oranla yüzde 12 seviyesine bir büyüme gerçekleştiği görüldü" dedi.

2020 yılında ikinci el pazarına ilişkin TUİK verileri incelendiğinde, pazarın yüzde 69’unun 7 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu söyleyen Gündoğan, "Sıfır araç markalarında yaşanan tedarik sorunu araçların 2'inci el pazarına dönmesine neden oldu. Pazarda en yüksek artış yüzde 45 ile 0-1 yaş arası araçlarda yaşandı. Aynı zamanda pazarın yüzde 51 gibi bir seviyeyle C segmentinde konumlandığını da görüyoruz" diye konuştu.

'2021 FİYATLARDA AZALMA İLE BAŞLADI'

2020 yılı içinde yüzde 35 seviyelerine çıkan fiyat artışlarının 2021 itibarıyla düşüşe geçtiğine vurgu yapan Gündoğan, “Şu an yüzde 10-12 bandında bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlar pandemi etkisinin azalması ve 2021 model araçların pazardaki yerini alması ile birlikte gerçek değerini bulacaktır ancak bu noktadan sonra major fiyat değişiklikleri öngörmüyoruz” dedi.

Şubat 2018’de yayınlanan, ikinci el araç pazarını ve ticari faaliyetleri düzenlemeye yönelik yönetmeliğin artık tam anlamıyla yürürlüğe girdiğini ifade eden Erol Gündoğan, “Bu düzenleme, ikinci el araç alım-satımı ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik ciddi bir adım. Sektördeki hizmeti aynı noktaya taşımayı amaçlayan yönetmelik ile müşteri faydasına olan hizmetlerin sektörün geneline yayılması hem sektördeki rekabeti hem de sağlayacağı güven ortamı ile ikinci el araçlara olan ilgiyi daha da artıracaktır" şeklinde bilgi aktardı.

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