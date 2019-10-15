Yurtdışında “Refurbished” olarak adlandırılan ve kullanılmış cihazların yetkili teknik servis testinden geçirilip, orijinal parçalarla yenilenerek, tekrar satışa sunulduğu yenilenmiş telefon pazarı Türkiye’de de resmi olarak hayatımıza girdi. Turkcell, ikinci el telefon alış ve satış hizmetini operatör bağımsız olarak sunmaya başladığını duyurdu.

Bu serviste tüketiciler, kullanılmış telefonlarını cihazların mevcut durumuna göre operatör ve yetkili servis denetiminden sonra önerilecek fiyata satabilecek. Yine tüketiciler, yetkili servisin denetiminden geçip, orijinal parçalarla yenilenmiş ikinci el telefonları, bir yıl garantili olarak satın alabilecek.

Aslında yenilenmiş telefon pazarı dünyada son yılların yükselen bir alanı. Özellikle yeni akıllı telefon fiyatlarının yükseldiği dönemlerde daha da öne çıkan bu pazarda, kullanılmış telefonların arızalı parçaları (ekran vs…) orijinal parçalar ile değiştirilip yenileniyor, ardından cihaz fabrika ayarlarına döndürülerek, yeniden ambalajlanıp, yetkili satış kanalları tarafından tekrar piyasa sunuluyor.

Böylelikle bir yandan hem daha ucuza ve daha güvenilir bir şekilde telefon satın alma imkanı doğarken, diğer yandan da elektronik atıkların (e-atık) geri dönüşümü de sağlanabildiği için çevreye de duyarlı bir tüketim biçimi geliştirilebiliyor.

FİYATLAR YÜKSELİNCE KULLANILMIŞ TELEFONA TALEP ARTTI

Türkiye’de son dönemde artan dolar kuru, bu yıl yeni cep telefonlarından alınan ÖTV’nin oranının yüzde 50’ye kadar yükseltilmesi ve yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının kayıt işlemlerinin zorlaştırılması gibi faktörlerin etkisiyle kullanılmış telefonlara olan ilgi giderek artıyor.

TURKCELL HANGİ İKİNCİ EL TELEFONU KAÇA ALIYOR?

Hatta Türkiye’de son bir yıl içinde ikinci el cep telefonu alma eğilimi yüzde 7’den yüzde 11’in üzerine çıkmış durumda. Ancak ikinci elde garanti kapsamının olmaması ile standartizasyon ve güven eksikliği tüketicilerin en büyük sorunu olmaya devam ediyor. Durum böyle olunca, “Yenilenmiş / Refurbished” telefon pazarına ilginin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi bekleniyor.

YÜZDE 18’LİK KDV, KAYITDIŞINI BESLİYOR

Ancak, konu cep telefonu olunca, Türkiye’de ilk önce akla gelen de vergileri oluyor. Bilindiği üzere yeni/sıfır telefon satışlarında yüzde 50’yi bulan ÖTV’nin yanısıra yüzde 18’lik de KDV alınıyor. Peki ikinci el telefon satışında durum ne?

Mevcut durumda yasal düzenlemeler gereği ikinci el telefon satışlarından da yüzde 18 KDV alınıyor. Bu da ikinci el satış pazarının büyümesi ve yasal zeminde yapılabilmesinin önündeki en büyük engel olarak değerlendiriliyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre şu ana kadar Türkiye’de ikinci el telefon satışlarının tamamına yakını, yasa gereği yüzde 18 olan KDV’yi ödememek için kayıtdışı olarak gerçekleşiyor. Turkcell’in başlattığı ikinci el cihaz satışında ise şirketten edindiğimiz bilgiye göre yasaya uygun bir şekilde yüzde 18 KDV alınacağını da belirtelim.

‘KDV YÜZDE 1’E İNDİRİLSİN’ TALEBİ

İkinci el telefon satışlarını kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çeken Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Habertürk’e yaptığı açıklamada, mevcut durumu şu sözleriyle özetledi:

“Mobil iletişim sektöründe ikinci el cihaz pazarının tamamına yakının kayıt dışı olduğunu görüyoruz. KDV oranı yüzde 1 oranında uygulanırsa ikinci el cihaz pazarı legalleşecek ve devletimiz hiç gelir elde etmediği bir pazardan 3 milyar TL civarı vergi geliri elde edecek, tüketici mağduriyeti ortadan kalkacak ve bu kapsamdaki birçok projenin de önü açılacaktır. Operatörlerimizin üzerinde detaylı şekilde çalıştığı ‘Cihaz Kiralama ve İkinci El Cihaz Yenileme’ projeleri ile birlikte KDV oranındaki düzenleme de gerçekleşirse, bu pazardaki kayıplar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. ”

2. ELDE YILDA 20 MİLYON TELEFON SATILIYOR

Türkiye’de ikinci el piyasasının en yoğun olduğu sektörlerin başında mobil iletişim sektörünün geldiğinin altını çizen Turnacı, şunları söyledi: “Türkiye’de halen yıllık 20 milyon civarında ikinci el cihaz pazarı mevcut durumda. Böylesine büyük bir pazarın ülkemize vergisel katkısı ise neredeyse yok denecek kadar az. İkinci el pazarının ortalama büyüklüğünün 12-15 milyar TL aralığında olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el cihaz pazarının tamamına yakını kayıt dışı olarak ekonomiye hizmet ediyor. Burada yüzde 18 KDV oranında bir vergi, kayıt dışı kanalın oluşmasına sebep oluyor.”

‘PAZARDAKİ DARALMA YÜZDE 20’Yİ AŞTI’

Mobil iletişim sektöründe son bir yılın sonuçlarını da değerlendiren MOBİSAD Başkanı Turnacı, “Sektörümüzde yüzde 20’yi aşkın bir daralma görülmektedir. Bu daralmanın alarm verdiği başka bir boyut ise sektörel istihdamın büyük kısmını oluşturan operatör kanalının toplam pazarda yüzde 40’ı aşkın daralma yaşamasıdır. Yani ölçek ekonomisinin toplam pazardan aldığı pay artmıştır” dedi.