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İkinci el araç sektörü markası ikinciyeni.com, ikinci el araç pazarında fiyatların yeniden artmaya başladığını açıkladı. Kasım 2020’den bu yana fiyatlardaki düşüşün Mart ayında durduğunu ve bazı modellerde fiyat artışlarının yaşandığını kaydeden Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Mart ayından itibaren fiyatların düşme trendinin durmasını bekliyorduk beklediğimiz gibi oldu, fiyatlardaki artış trendi devam edebilir" şeklinde konuştu.

Ocak ve Şubat aylarında 787 bin 366 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında 380 bin 109, Şubat ayında ise 407 bin 257adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk iki aylık dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 50’ye yakın bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Covid-19 salgını ve en önemlisi kredi faizlerinin yüksek seyri bu daralmanın sebeplerinin başında geliyor" dedi.

Ayyıldız, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte talebin yeniden artabileceğine işaret ederek, "Bahar aylarının gelmesi, Covid-19 salgını kapsamındaki kısıtlamalarda uygulanan esneklik ve yoğun aşılama programıyla otomotive olan talebin yeniden oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Tüketicilerin finansmana erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte satışlarda artış ivmesi yakalanacağını düşünüyoruz” görüşünü bildirdi.