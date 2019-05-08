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İkizler Memo - Can bu akşam sezon finali yapıyor! İkizler Memo Can 25. sezon finali fragmanı

İkizler Memo Can sezon finali bu akşam ekranlara gelecek. İkizler Memo Can'da Onur Melek'e evlenme teklifi ediyor. Can ise Suna'ya aşık olduğunu itiraf ediyor. İşte İkizler Memo Can 25. sezon finali bölümüne dair detaylar

İkizler Memo Can

İkizler Memo Can 25. yeni bölümüyle bu akşam sezon finali yapıyor. İkizler Memo Can aynı zamanda bu hafta gün değişikliği de yaptı. İkizler Memo Can'ın sezon finali bölümünde ise eğlenceli ve aşk dolu anlar yaşanacak. İkizler Memo Can'ın yeni bölüm fragmanı haberimizde.

İKİZLER MEMO CAN'IN HEM GÜNÜ DEĞİŞTİ HEM DE SEZON FİNALİ YAPIYOR!

İkizler Memo Can normalde Cumartesi günleri ekranlara geliyordu. Ancak dizinin yayın günü bu hafta Çarşamba gününe yanı bugüne alınırken, dizi bu akşamki bölümüyle sezon finali yapacak. Dizi ile ilgili yaşanan son gelişmelerle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

İKİZLER MEMO CAN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Onur, Melek'e evlilik teklif ediyor!

Melek ve Onur arasındaki aşk yaşanan olumsuz olaylardan sonra sürekli olarak sekteye uğramıştı. Onur artık kararını vermiştir. Melek'in evine giderek ona evlilik teklifinde bulunur. Melek, Onur'un bu teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Melek, Onur'un evlilik teklifine ne yanıt verecek?

Onur ve babası Mümtaz, Can'da bir tuhaflık sezerler. Aklı bir karış havadadır sanki... Bu tuhaf durumun nedenini de Can'ın ağzından duyarız. Can, Suna'ya aşık olmuştur... Can, Suna'ya aşkını açabilecek mi?

Osman, kendisini çok üzen bir haber alır; Mahmut, baba oluyordur. Osman kendisinden önce baba olan kayınbabası Mahmut'a içerler...

Osman, Yaren'e romantik bir gece hazırlarken evi yakma noktasına getirir. Yatağın üzerini mumlarla kalp şeklinde kaplayan Osman, yakıp Yaren'in yanına gitme gafletinde bulunur. Yaren ile konuşması uzayınca mumlar yorganı yakarak evde yangın çıkmasına neden olur..

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