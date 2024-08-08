İklim değişikliği nedeniyle her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor

Kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının neden olduğu iklim değişikliği, küresel ölçekte gece sıcaklıklarının artmasına yol açarken, aşırı sıcaklar ve buna bağlı uyku bozuklukları halk sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturuyor.

"TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Uluslararası araştırma kuruluşu Climate Central'ın bilim insanları, iklim değişikliğinin dünyada gece sıcaklıklarını nasıl artırdığını, 2014-2023 arasında her yıl kaç kişinin yüksek gece sıcaklıklarından etkilendiğini ve sağlık sorunlarıyla karşılaştığını analiz etti.

Buna göre, yılda yaklaşık 2.4 milyar insan iklim değişikliği nedeniyle minimum sıcaklıkların 25 derecenin üzerinde olduğu en az iki hafta yaşıyor. Gece sıcaklıklarının giderek daha fazla şekilde konforlu ve güvenli seviyelerin üzerine çıkmasıyla, sağlık uzmanları, iklim değişikliği kaynaklı uyku yoksunluğu, akut ve kronik hastalıklar ve ruh sağlığı sorunları konusunda uyarıyor.

REKLAM Analize göre, yüksek gece sıcaklıkları vücudun soğumasını ve gündüz sıcağından kurtulmasını engellediği için özellikle tehlike oluşturuyor. Bu durum felç, diğer kardiyovasküler rahatsızlıklar ve ölüm riskini artırırken, sıcak geceler aynı zamanda uyku kalitesini ve süresini de düşürüyor. Yine de bu da fiziksel ve zihinsel sağlık, bilişsel işlevsellik ve çocukların beyin gelişimi ve öğrenmesi üzerinde çok çeşitli olumsuz etkilere yol açıyor. Kısa ve kalitesiz uykunun yaşam süresini kısaltma, kaza ve yaralanma risklerini artırma ihtimali de bulunuyor.

Yüksek gece sıcaklıklarının etkileri ülkeler arasında ve içinde farklılık gösterirken, konut kalitesi ve klimaya erişimdeki farklılıklar nedeniyle düşük gelirli gruplar sıcaklıklardan orantısız şekilde etkileniyor. "UYKU REFAHIN KRİTİK BİR BİLEŞENDİR VE KORUNMALI" Climate Central İklim Etkileri Araştırma Görevlisi Michelle Young, dünyanın birçok bölgesinde iklim değişikliklerinin gece sıcaklıklarının artmasına yol açtığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Son on yılda iklim değişikliği nedeniyle 2,4 milyar insanın yılda en az 2 hafta daha 25 derecenin üzerinde geceler yaşadığını görüyoruz. Bu bulgular, iklimin neden olduğu gece sıcağı, uyku yoksunluğu ve beraberinde gelen fiziksel ve ruhsal sağlık etkileri nedeniyle bozulan pek çok yaşamla birlikte, ısınan bir dünyanın insan üzerindeki etkilerini bir kez daha gösteriyor. Bu yılın kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağı düşünüldüğünde, küresel sıcaklıkların daha da artmasını önlemek için petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtların yakılmasını durdurmak ve ormanları korumak hiç bu kadar önemli olmamıştı."