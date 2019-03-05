İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV),kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı kapılarını açtı.

Şişhane’de vakıf ofislerine de ev sahipliği yapan Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında açılan İKSV Alt Kat, Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliğiyle yıl boyunca farklı disiplinlerde etkinlik ve atölye programları sunacak.

Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katındaki 120 metrekarelik alanda çok amaçlı ve erişilebilir bir mekân olarak tasarlanan İKSV Alt Kat yıla yayılan ücretsiz etkinlikleri ve çalışma alanıyla her yaştan ziyaretçiye açık olacak.

İKSV Alt Kat, çocuklara, gençlere ve kültür sanata erişimi kısıtlı gruplara doğrudan ulaşmayı hedeflerken; kültür profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, sanatçılar, eğitimciler ve izleyiciler arasındaki etkileşimi artıracak programlar sunuyor.

İKSV Alt Kat’ta İKSV arşivi ve kitaplığı da ziyaretçi ve araştırmacıların kullanımına açılıyor. Mekânda kurulan çocuk kitaplığında ise bu yılın sonuna kadar 3.000 kitabın yer alması planlanıyor.