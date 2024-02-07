İKSV Film Geliştirme Atölyesis seçkisi açıklandı
İstanbul Film Festivali'nin Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi ve Work in Progress Atölyesi'nde yer alacak filmler belirlendi.
İstanbul Film Festivali’nin Köprüde Buluşmalar platformu, 19’uncu yılında da Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar bu yıl 24-25-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi ve Work in Progress Atölyesi’nde, Türkiye’den uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin sunumları uluslararası sinema profesyonellerine yapılıyor. Kısa Film Atölyesi ve Köprüde Buluşma: Dizi Atölyesi seçkilerinde yer alacak sinemacılar ise ulusal ve uluslararası film ve dizi profesyonelleri ile görüşme şansı yakalayacak.
Bu yıl Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den 95 başvuru yapıldı. Başvurular seçici kurulda yer alan Aslı Yazır, Deniz Eyüboğlu, Mahmut Fazıl Coşkun, Senem Erdine, Taylan Oğuz ve Ümit Ünal tarafından değerlendirildi ve atölyeye katılacak 17 proje belirlendi. Film Geliştirme Atölyesi seçkisinde 13 kurmaca ve 4 belgesel projesi yer alıyor.
Film Geliştirme Atölyesi'ne Seçilen Projeler
Seçilen projelerin ekipleri mart ayında deneyimli uluslararası sinemacılar ve eğitmenlerle senaryo, prodüksiyon ve sunum teknikleri çalışması yapacaklar.
Film Geliştirme Atölyesi’nde ödüllendirilecek projeler, uluslararası jüriyle yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.