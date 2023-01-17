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Haberler Sağlık
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"İlaç yokluğuyla baş edemiyoruz"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilaç yokluğuyla mücadele ettiklerini belirten bir açık mektup yazdı. TEİS, ilaç yokluğunda baş edilemez noktaya geldiklerini ifade etti

HABERTURK.COM

İlaç yokluğuna çözüm olarak kur güncellemesi ve ihracat kısıtlaması getirilmişti. Önlemler sonrası hala ilaç bulunamadığını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir açık mektup yazdı. TEİS, ilaç yokluğunda baş edilemez noktaya geldiklerini ifade etti.

Mektupta üç hafta geçmiş olmasına rağmen hastaların reçetelerindeki ilacı bulabilmek için eczane eczane gezmek zorunda kaldığı, ilaç yokluğuyla mücadele edemedikleri belirtildi.

İlaç yoklarının devam ettiğini söyleyen Eczacı Gizem Kaya, antibiyotik grubu, alerji, çocuk şurupları, boğaz spreyleri, gargaraların olmadığını belirtti.

Eczacı Zozan Padel ise 600-700 kalemde ilaç sıkıntısının hala devam ettiğini aktararak, "İlaç yoklarımız can yakıcı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Eczacılar, düzenleme sonrası ilaçların varlığında biraz artış olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

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