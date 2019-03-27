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İlçe belediye başkan adayları listesi! 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, DSP ilçe başkan adayları

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala partilerin ilçe belediye başkan adayları, seçmenler tarafından araştırılıyor. YSK başta AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti HDP, Saadet Partisi ve DSP olmak üzere tüm ilçe başkan adaylarını kesin liste ile açıkladı. İşte partilerin ilçe başkan adayları

Giriş: 27.03.2019 - 17:29 | Güncelleme:

İlçe belediye başkan adayları, özellikle kararsız seçmenler tarafından araştırılıyor. YSK tarafından oy kullanacak sandıklar belirlendi. Ayrıca YSK başta AK Parti, CHP, MHP, İYİ PartiHDP, Saadet Partisi ve DSP olmak üzere tüm ilçe başkan adaylarını kesin liste ile açıkladı. YSK'nın kesin listesinde yer alan ilçe başkan adayları haberimizde.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

YSK 31 Mart yerel seçimlerinde ilçe belediye başkanlığı için yarışacak tüm adayların listesini yayınladı. İlçe belediye başkan adaylarının listesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

31 Mart 2019 Pazar Günü Kullanılacak Oylar

Büyükşehir Olan İllerde Kullanılacak OylarBüyükşehir Olmayan İllerde Kullanılacak OylarKöylerde Kullanılacak 
Oylar
Büyükşehir Belediye Başkanıİl Genel Meclisi Üyeliğiİl Genel Meclisi Üyeliği
Belediye BaşkanıBelediye BaşkanıMuhtarlık ve İhtiyar Meclisi
Belediye Meclisi ÜyeliğiBelediye Meclisi Üyeliği 
Muhtarlık ve İhtiyar HeyetiMuhtarlık ve İhtiyar Heyeti

Oy Verme Saatleri

Oy Verme Başlangıç ve Bitiş Saatleriİller
07.00 - 16.00Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis
08.00 - 17.00Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde

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