İlçe belediye başkan adayları, özellikle kararsız seçmenler tarafından araştırılıyor. YSK tarafından oy kullanacak sandıklar belirlendi. Ayrıca YSK başta AK Parti, CHP, MHP, İYİ PartiHDP, Saadet Partisi ve DSP olmak üzere tüm ilçe başkan adaylarını kesin liste ile açıkladı. YSK'nın kesin listesinde yer alan ilçe başkan adayları haberimizde.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

YSK 31 Mart yerel seçimlerinde ilçe belediye başkanlığı için yarışacak tüm adayların listesini yayınladı. İlçe belediye başkan adaylarının listesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

31 Mart 2019 Pazar Günü Kullanılacak Oylar

Büyükşehir Olan İllerde Kullanılacak Oylar Büyükşehir Olmayan İllerde Kullanılacak Oylar Köylerde Kullanılacak

Oylar Büyükşehir Belediye Başkanı İl Genel Meclisi Üyeliği İl Genel Meclisi Üyeliği Belediye Başkanı Belediye Başkanı Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi Belediye Meclisi Üyeliği Belediye Meclisi Üyeliği Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti

Oy Verme Saatleri