İlk ara tatil ne zaman? Ara tatil takvimi belli oldu!
Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başladı. Okulların açılmasının ardından öğrenciler ve veliler şimdiden ara tatil takvimini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvime göre, ilk ara tatil yakın zamanda yapılacak. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve hangi tarihler arasında uygulanacak? İşte merak edilenler...
Yeni eğitim öğretim yılı tüm heyecanıyla sürerken öğrencilerin gündeminde şimdiden ilk ara tatil yerini aldı. Milyonlarca öğrenci ve velinin araştırdığı “Kasım ara tatili ne zaman?” sorusu, MEB tarafından açıklanan akademik takvimle yanıt buldu. İşte birinci ve ikinci ara tatilin başlayacağı tarihler...
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?
16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.