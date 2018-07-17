Bundan 20 yıl önce internet nasıl bir yerdi, bilmeyenler, görmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse arama motoru seçenekleri arasında AltaVista ve Yahoo'nun zirveyi paylaştığı bir dönemdi. Google ise 1998'de yeni kurulmuştu.

Yahoo ise internet aramasının yanı sıra, web sitesi endeksi ile kategorilere göre gezinti sağlayan, güncel haberleri, hava durumunu, borsa bilgilerini veren, e-posta hizmeti sağlayan ve mesajlaşma için Yahoo Messenger'ı sunan dev bir internet şirketiydi. Tabii internet yaygın değildi ama olsun!

İşte o mesajlaşma yazılımı özellikle ABD'de çok yaygındı. Herkesin bir Yahoo ID'si (kullanıcı adı) vardı. 2009 yılında 122,6 milyon kullanıcıya ulaşan sistem, daha sonra Microsoft Comic Chat, Mirabilis ICQ, MSN Messenger gibi yazılımlar ve IRC platformu üzerinden sohbetin yaygınlaşmasıyla popülerliğini yitirdi.

Yahoo ID'leri artık Squirrel'e aktarılacak. Davetle katılınan Squirrel, iOS ve Android üzerinde çalışacak. Aile, arkadaş ve iş gruplarıyla mesaj, fotoğraf, link ve diğer medya içerikleri paylaşılabilecek. Şirket, Squirrel'in testlerine mayıs ayında başladı.