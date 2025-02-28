Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan nafile bir ibadettir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) kıldığı ve ümmetine tavsiye ettiği bu namaz, genellikle camilerde cemaatle kılınsa da bireysel olarak da eda edilebilir. 20 rekât olarak kılınması yaygın olmakla birlikte, 8 veya 10 rekât olarak da kılınabilir. Peki ilk teravih ne zaman, bugün mü?