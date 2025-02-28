İlk teravih bugün mü, ne zaman? 2025 Ramazan imsakiyesi ile teravih saatleri
Teravih namazı, Ramazan ayına özgü bir nafile namaz olup, yatsı namazından sonra kılınır. Cemaatle kılınması teşvik edilse de bireysel olarak da eda edilebilir. Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından kılınmış ve sahabelerine de tavsiye edilmiştir. Peki, ilk teravih namazı ne zaman kılınacak, bugün mü? İşte, il il teravih namazı saatleri...
Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan nafile bir ibadettir. Hz. Muhammed’in (s.a.v) kıldığı ve ümmetine tavsiye ettiği bu namaz, genellikle camilerde cemaatle kılınsa da bireysel olarak da eda edilebilir. 20 rekât olarak kılınması yaygın olmakla birlikte, 8 veya 10 rekât olarak da kılınabilir. Peki ilk teravih ne zaman, bugün mü?
İLK TERAVİH NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
İlk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak. Teravih namazı da Ramazanın bir gün öncesinden kılınmaya başlıyor. Yani ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı yatsı namazının ardından eda edilecek.
TERAVİH SAAT KAÇTA?
Teravih namazı saati il il değişiyor. Aşağıdaki linkten 2025 Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.